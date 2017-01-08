Рекордные 12 миллионов человек посетили фестиваль "Путешествие в Рождество"

Мэр Москвы Сергей Собянин поучаствовал в праздничной церемонии закрытия фестиваля "Путешествие в Рождество", которая прошла на площади Революции 16 января. За месяц площадки посетили 12,2 миллиона человек, в том числе около 4 миллионов туристов из регионов России и зарубежных стран, что превышает рекорд прошлого года более чем на 2 миллиона человек, отметили
в Департаменте торговли и услуг.
Градоначальник отметил, что рождественский фестиваль, "пожалуй, любимый фестиваль Москвы", и поблагодарил всех, кто "сделал Москву лучшим городом зимы", - участников ярмарок, дизайнеров, работников торговли, ЖКХ, культуры, правоохранительных органов. Мэр также вручил награды за успешную организацию и проведение фестиваля. Например, самым популярным товаром признаны фигурные свечи мастера Надежды Городецкой, самым популярным аттракционом - горка от площади Революции до Манежной, лучшими световыми объектами и инсталляциями - световые бокалы на Тверской, музыкальный световой лес на Пушкинской площади, тоннель на Тверском бульваре.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" прошел в Москве с 16 декабря 2016 года по 15 января 2017 года на 42 площадках. Параллельно с ним проходит фестиваль праздничных световых инсталляций "Рождественский свет", который завершится 19 февраля. Несколько площадок фестиваля продлили работу
до 16 января, чтобы ещё раз показать спектакли и провести мастер-классы, отменённые ранее из-за сильных морозов.