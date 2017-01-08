Рекордные 12 миллионов человек посетили фестиваль "Путешествие в Рождество"

16 января 2017 г. Три площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" проработают до конца дня

На день дольше работают площадки на Манежной площади, площади Революции и между ними. Организаторы праздника снова покажут спектакли и проведут мастер-классы, отменённые ранее из-за сильных морозов.