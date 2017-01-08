]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
17
января
pda
Поиск
Архив

Рекордные 12 миллионов человек посетили фестиваль "Путешествие в Рождество"
17 января 2017 г. | Время публикации 09:09 | Последние изменения 13:50
Рубрики: Праздники, Развлечения  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин поучаствовал в праздничной церемонии закрытия фестиваля "Путешествие в Рождество", которая прошла на площади Революции 16 января. За месяц площадки посетили 12,2 миллиона человек, в том числе около 4 миллионов туристов из регионов России и зарубежных стран, что превышает рекорд прошлого года более чем на 2 миллиона человек, отметили в Департаменте торговли и услуг.

Градоначальник отметил, что рождественский фестиваль, "пожалуй, любимый фестиваль Москвы", и поблагодарил всех, кто "сделал Москву лучшим городом зимы", - участников ярмарок, дизайнеров, работников торговли, ЖКХ, культуры, правоохранительных органов. Мэр также вручил награды за успешную организацию и проведение фестиваля. Например, самым популярным товаром признаны фигурные свечи мастера Надежды Городецкой, самым популярным аттракционом - горка от площади Революции до Манежной, лучшими световыми объектами и инсталляциями - световые бокалы на Тверской, музыкальный световой лес на Пушкинской площади, тоннель на Тверском бульваре.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" прошел в Москве с 16 декабря 2016 года по 15 января 2017 года на 42 площадках. Параллельно с ним проходит фестиваль праздничных световых инсталляций "Рождественский свет", который завершится 19 февраля. Несколько площадок фестиваля продлили работу до 16 января, чтобы ещё раз показать спектакли и провести мастер-классы, отменённые ранее из-за сильных морозов.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Три площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" проработают до конца дня
16 января 2017 г.
Три площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" проработают до конца дня
На день дольше работают площадки на Манежной площади, площади Революции и между ними. Организаторы праздника снова покажут спектакли и проведут мастер-классы, отменённые ранее из-за сильных морозов.
13 января 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
17.01.2017   15:06
3
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 17 января 2017 г. // Последняя новость 14:31
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>