Около 30 тысяч деревьев высадят в Москве осенью взамен поваленных ураганом 29 мая

5 июня 2017 г. Столичная природа деградирует вопреки миллиардным тратам властей на озеленение

Столичные власти тратят больше двух миллиардов рублей в год на ландшафт и озеленение, однако столичная природа деградирует. По словам биологов, за последние 10 лет был вырублен лес размером с Куркино и исчезла треть соловьев.