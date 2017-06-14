5 миллиардов рублей пытались украсть на строительстве жилья длявоеннослужащих вМоскве Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Поматериалам военных прокуроров возбуждено почти 50 дел обадминистративных правонарушениях идва уголовных дела, пресечены хищения бюджетных средств.



Совместными усилиями решены проблемы, связанные состроительством ивводом вэксплуатацию долгостроев, втом числе жилых домов наулицах Большая Очаковская иСинявинская вМоскве, сообщает московский городской военный прокурор Владислав Приходченко. Военные столичные прокуроры сначала года пресекли хищение свыше 5 миллиардов рублей, которые были выделены настроительство жилья длявоеннослужащих вМоскве, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главной военной прокуратуры.Поматериалам военных прокуроров возбуждено почти 50 дел обадминистративных правонарушениях идва уголовных дела, пресечены хищения бюджетных средств.Совместными усилиями решены проблемы, связанные состроительством ивводом вэксплуатацию долгостроев, втом числе жилых домов наулицах Большая Очаковская иСинявинская вМоскве, сообщает московский городской военный прокурор Владислав Приходченко.



Предыдущая статья | Следующая статья

