]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
17
июня
pda
Поиск
Архив

На юго-востоке Москвы автоугонщик напал на полицейского, пытавшегося ему помешать
17 июня 2017 г. | Время публикации 10:35
Рубрики: Криминал  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Фото NEWSru.com
Вечером в пятницу, 16 мая, на улице Маршала Голованова водитель патрульно-постовой службы по району Южное Бутово заметил неизвестного, который разбил стекло в автомашине марки "Вольво" и пытался ее вскрыть.

Полицейский попытался задержать подозреваемого, но мужчина избил его, ударил ножом, после чего скрылся. Полицейского госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного ГУ МВД, в ходе розыска по кварталу Грайвороново сотрудниками ведомства был задержан подозреваемый 1979 года рождения, оказавшийся безработным.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.06.2017   12:20
6
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 17 июня 2017 г. // Последняя новость 11:10
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>