В законе о реновации эксперт нашел четыре фактора, которые способствуют риску коррупции при его реализации

Независимая экспертиза закона о реновации, принятого
Госдумой в третьем чтении 14 июня, выявила в нем сразу несколько лазеек для коррупционеров.
По просьбе российского представительства Transparency International юрист Станислав Солнцев, аккредитованный в качестве эксперта, уполномоченного на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, подготовил выводы о коррупционных рисках скандального документа, сообщает NEWSru.com
, ознакомившийся с опубликованными данными.
Реновацией займется особый фонд, но документы, на основании которых он будет работать, еще не утверждены. Фонд является некоммерческой организацией, но выводится из-под любого контроля, предусмотренного законом "Об НКО" - он не обязан сдавать финансовую и кадровую отчетность в ведомства.
Не решено, как фонд будет привлекать деньги граждан и организаций, а также определять подрядчиков. Кроме того, фонд сможет сам выступать застройщиком и привлекать средства дольщиков, но конкретные механизмы не зафиксированы и фактически отданы на откуп руководству фонда.
Также реновацию будут проводить на условиях долевого строительства, но без гарантий и защитных механизмов, предусмотренных соответствующим законом.
Текст экспертизы опубликован на сайте
организации, а его краткое изложение со слайдами - на странице Transparency International в Facebook
.
Напомним, что 16 июня в Москве завершилось
голосование по реновации. 17 июня мэрия Москвы официально озвучила итоги
голосования: под реновацию попадет 90% домов.