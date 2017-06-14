Мэрия подвела итоги голосования по программе сноса: под реновацию попадет 90% домов

16 июня 2017 г. В Москве закончилось голосование по реновации: более 4000 домов проголосовали "за"

В столице завершилось голосование по проекту реновации на портале "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах. За включение в программу проголосовали более 4000 домов, 452 - против.