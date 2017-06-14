Во время проведения матчей Кубка конфедераций на северо-западе Москвы ограничат движение транспорта Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Агентство городских новостей "Москва"



Ограничения введут в дни проведения матчей 18 июня, когда в групповом этапе встретятся команды Камеруна и Чили, 21 июня, на время проведения матча Россия — Португалия, 25 июня, когда сыграют Чили и Австралия, а также 2 июля, когда будет проведен матч за за третье место.



Движение ограничат на дублерах Волоколамского шоссе, съездах с южного дублера к стадиону на участке от Волоколамского проезда до дороги через бывшую воинскую часть.



Также закроют выезды на южный дублер Волоколамского шоссе с Летной улицы в районе д. 77 с. 1 и д. 73 к. 1 с. 2, на северный дублер Волоколамского шоссе в районе д. 88 с. 8 и д. 88 с. 1. На участках Волоколамского проезда, Летной улицы, проезда Стратонавтов запретят парковку, также введут запрет остановки на всем протяжении.



Кроме того, будет введена выделенная полоса на Волоколамском шоссе от канала имени Москвы до Ленинградского шоссе. Выделенная полоса на Ленинградском шоссе начнет работать ежедневно. Выделенная полоса в районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра переносится из левого пролета тоннеля в правый.



C 17 июня в северном вестибюле станции метро "Тушинская" начал работу



Также болельщики смогут бесплатно получить справочно-информационный гид "Московский транспорт" на пяти языках - русском, английском, испанском, французском и немецком. В нем пассажиры найдут расписание матчей, сведения о командах-участницах, информацию о работе общественного транспорта столицы.



С 29 мая по 12 июля для болельщиков, волонтеров и аккредитованных лиц ФИФА предусмотрен бесплатный проезд на 18 маршрутах наземного транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут отмечены стикерами с символикой Кубка конфедераций. Болельщики имеют право на бесплатный проезд при наличии билета на матч и паспорта болельщика.



Напомним, на период проведения кубка , сообщает "Коммерсантъ" Ограничения введут в дни проведения матчей 18 июня, когда в групповом этапе встретятся команды Камеруна и Чили, 21 июня, на время проведения матча Россия — Португалия, 25 июня, когда сыграют Чили и Австралия, а также 2 июля, когда будет проведен матч за за третье место.Движение ограничат на дублерах Волоколамского шоссе, съездах с южного дублера к стадиону на участке от Волоколамского проезда до дороги через бывшую воинскую часть.Также закроют выезды на южный дублер Волоколамского шоссе с Летной улицы в районе д. 77 с. 1 и д. 73 к. 1 с. 2, на северный дублер Волоколамского шоссе в районе д. 88 с. 8 и д. 88 с. 1. На участках Волоколамского проезда, Летной улицы, проезда Стратонавтов запретят парковку, также введут запрет остановки на всем протяжении.Кроме того, будет введена выделенная полоса на Волоколамском шоссе от канала имени Москвы до Ленинградского шоссе. Выделенная полоса на Ленинградском шоссе начнет работать ежедневно. Выделенная полоса в районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра переносится из левого пролета тоннеля в правый.C 17 июня в северном вестибюле станции метро "Тушинская" начал работу информационный центр , где болельщикам сообщат любую информацию о работе транспортного комплекса Москвы, тарифах на проезд, оптимальных маршрутах и правилах пользования метро и МЦК. В первую очередь он рассчитан на иностранных гостей - все сотрудники центра владеют английским языком.Также болельщики смогут бесплатно получить справочно-информационный гид "Московский транспорт" на пяти языках - русском, английском, испанском, французском и немецком. В нем пассажиры найдут расписание матчей, сведения о командах-участницах, информацию о работе общественного транспорта столицы.С 29 мая по 12 июля для болельщиков, волонтеров и аккредитованных лиц ФИФА предусмотрен бесплатный проезд на 18 маршрутах наземного транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут отмечены стикерами с символикой Кубка конфедераций. Болельщики имеют право на бесплатный проезд при наличии билета на матч и паспорта болельщика.Напомним, на период проведения кубка продлевается работа "Аэроэкспрессов", пригородных поездов и 18 наземных маршрутов. Пригородные железнодорожные компании продлят работу на два часа, наземный транспорт будет работать "почти на четыре часа больше, чем обычно".



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