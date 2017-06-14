Московский транспорт подготовили к Кубку конфедераций, в метро появился настольный футбол Метрополитен Рубрики: Общественный транспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Московский метрополитен прим. ред.). Как сообщается



Чтобы не создавать помех пассажирам, для установки настольного футбола выбрали просторные переходы - между станциями "Охотный Ряд" и "Театральная", а также между станциями "Пушкинская" и "Чеховская". Игровые зоны украсили напольными фотонаклейками в виде газона. Поиграть в настольный футбол можно бесплатно. Около столов дежурят волонтеры, которые выдадут всем желающим мячики для игры или составят компанию.



В северном вестибюле станции метро "Тушинская" 17 июня начнет работать информационный центр, где пассажиры смогут получить любую информацию о работе транспортного комплекса Москвы, узнать о тарифах на проезд, оптимальных маршрутах и правилах пользования метро и МЦК, а также оставить свое обращение. Эта информация будет особенно полезна иностранным болельщикам, которые приедут в столицу на матчи турнира. Все сотрудники центра владеют английским языком.



Также болельщики смогут бесплатно получить справочно-информационный гид "Московский транспорт" на пяти языках - русском, английском, испанском, французском и немецком. В нем пассажиры найдут расписание матчей, сведения о командах-участницах, информацию о работе общественного транспорта столицы. В центре будет представлена сувенирная продукция - от "надувных рук" болельщиков и магнитов до чехлов для смартфонов и картхолдеров.



Со следующей недели на 13 стойках "Живое общение" в метро и на Московском центральном кольце пассажиры смогут купить транспортные карты "Тройка". Все работники стоек владеют английским языком и смогут подробно рассказать об использовании "Тройки", тарифах и способах пополнения карты.



С 29 мая по 12 июля для болельщиков, волонтеров и аккредитованных лиц ФИФА предусмотрен бесплатный проезд на 18 маршрутах наземного транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут отмечены стикерами с символикой Кубка конфедераций. Болельщики имеют право на бесплатный проезд при наличии билета на матч и паспорта болельщика. Волонтеры и аккредитованные лица ФИФА должны получить специальные проездные в центрах ФИФА и иметь при себе документ, подтверждающий аккредитацию.



В дни матчей они также смогут бесплатно ездить на метро, монорельсе, МЦК и пригородных электричках. А за два дня до матча, в день игры и в течение двух дней после, - бесплатно пользоваться "Аэроэкспрессом". Контролеры прошли ускоренный курс английского языка. При необходимости они смогут объяснить иностранным туристам, как пересесть на нужный транспорт. Во всех автобусах частных перевозчиков прошла внеплановая проверка систем безопасности.



Напомним, на период проведения кубка



Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матч открытия между сборными России и Новой Зеландии состоится на стадионе "Санкт-Петербург Арена". В столице четыре матча состоятся на стадионе "Открытие Арена" в Тушино: 18 июня (Камерун - Чили), 21 июля (Россия - Португалия), 25 июня (Чили - Австралия) и 2 июля (матч за третье место). Московский транспорт подготовился к Кубку конфедераций, который стартует 17 июня (в столице первый матч пройдет 18 июня -). Как сообщается на сайте мэрии, на "Тушинской" откроют инфоцентр для болельщиков, в двух переходах подземки установили настольный футбол, а на стойках "Живое общение" в метро и на МЦК начнут продавать карты "Тройка".Чтобы не создавать помех пассажирам, для установки настольного футбола выбрали просторные переходы - между станциями "Охотный Ряд" и "Театральная", а также между станциями "Пушкинская" и "Чеховская". Игровые зоны украсили напольными фотонаклейками в виде газона. Поиграть в настольный футбол можно бесплатно. Около столов дежурят волонтеры, которые выдадут всем желающим мячики для игры или составят компанию.В северном вестибюле станции метро "Тушинская" 17 июня начнет работать информационный центр, где пассажиры смогут получить любую информацию о работе транспортного комплекса Москвы, узнать о тарифах на проезд, оптимальных маршрутах и правилах пользования метро и МЦК, а также оставить свое обращение. Эта информация будет особенно полезна иностранным болельщикам, которые приедут в столицу на матчи турнира. Все сотрудники центра владеют английским языком.Также болельщики смогут бесплатно получить справочно-информационный гид "Московский транспорт" на пяти языках - русском, английском, испанском, французском и немецком. В нем пассажиры найдут расписание матчей, сведения о командах-участницах, информацию о работе общественного транспорта столицы. В центре будет представлена сувенирная продукция - от "надувных рук" болельщиков и магнитов до чехлов для смартфонов и картхолдеров.Со следующей недели на 13 стойках "Живое общение" в метро и на Московском центральном кольце пассажиры смогут купить транспортные карты "Тройка". Все работники стоек владеют английским языком и смогут подробно рассказать об использовании "Тройки", тарифах и способах пополнения карты.С 29 мая по 12 июля для болельщиков, волонтеров и аккредитованных лиц ФИФА предусмотрен бесплатный проезд на 18 маршрутах наземного транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут отмечены стикерами с символикой Кубка конфедераций. Болельщики имеют право на бесплатный проезд при наличии билета на матч и паспорта болельщика. Волонтеры и аккредитованные лица ФИФА должны получить специальные проездные в центрах ФИФА и иметь при себе документ, подтверждающий аккредитацию.В дни матчей они также смогут бесплатно ездить на метро, монорельсе, МЦК и пригородных электричках. А за два дня до матча, в день игры и в течение двух дней после, - бесплатно пользоваться "Аэроэкспрессом". Контролеры прошли ускоренный курс английского языка. При необходимости они смогут объяснить иностранным туристам, как пересесть на нужный транспорт. Во всех автобусах частных перевозчиков прошла внеплановая проверка систем безопасности.Напомним, на период проведения кубка продлевается работа "Аэроэкспрессов", пригородных поездов и 18 наземных маршрутов. Пригородные железнодорожные компании продлят работу на два часа, наземный транспорт будет работать "почти на четыре часа больше, чем обычно".Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матч открытия между сборными России и Новой Зеландии состоится на стадионе "Санкт-Петербург Арена". В столице четыре матча состоятся на стадионе "Открытие Арена" в Тушино: 18 июня (Камерун - Чили), 21 июля (Россия - Португалия), 25 июня (Чили - Австралия) и 2 июля (матч за третье место).



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 15 июня 2017 г. Общественный транспорт будет работать дольше в период Кубка конфедераций

На период проведения Кубка конфедераций продлевается работа "Аэроэкспрессов", пригородных поездов и 18 наземных маршрутов. Железнодорожные компании продлят работу на два часа, наземный транспорт - почти на четыре часа.

