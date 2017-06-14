Российская академия наук планирует провести 28 июня митинг с требованием увеличить финансирование науки Рубрики: Общество

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В заявке, которую профсоюз направил в мэрию, указано, что митинговать ученые собираются на Суворовской площади 28 июня, а общее количество участников обозначено в одну тысячу человек.



"Мы на митинге будем требовать увеличения расходов на фундаментальные исследования уже в следующем году до 0,22% ВВП. Это нижняя граница для среднеразвитых стран Европы", - сообщил Профсоюз работников Российской академии наук подал заявку на проведение в центре Москвы митинга, на котором будут выдвинуты требования к властям об увеличении расходов на науку.В заявке, которую профсоюз направил в мэрию, указано, что митинговать ученые собираются на Суворовской площади 28 июня, а общее количество участников обозначено в одну тысячу человек."Мы на митинге будем требовать увеличения расходов на фундаментальные исследования уже в следующем году до 0,22% ВВП. Это нижняя граница для среднеразвитых стран Европы", - сообщил ТАСС научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева, член Совета профсоюза работников РАН Евгений Онищенко.



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