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Водитель такси подвез чилийского журналиста из аэропорта Домодедово до центра Москвы за 50 тысяч рублей
17 июня 2017 г. | Время публикации 11:10 | Последние изменения 12:00
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Сотрудники полиции нашли водителя такси, который получил от гражданина Чили 50 тысяч рублей за поездку от аэропорта "Домодедово" до центра Москвы.

16 июня сотрудники полиции по Пресненскому району столицы задержали водителя такси, подозреваемого в мошенничестве на сумму 50 тысяч рублей. Эту сумму частный извозчик получил с чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранда, везя его до гостиницы Crowne Plaza, расположенной на Краснопресненcкой набережной.

Как сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД РФ по столице, гражданин Чили обратился в полицию после того, как понял, что был обманут подвозившим его водителем Mercedes.

Задержанным оказался житель Московской области. Подозреваемый находится в отделении полиции, где дает показания по делу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Минимальная цена, за которую можно добраться таким путем, составляет около двух тысяч рублей, но с учетом повышенного класса автомашины она может доходить до пяти тысяч.
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Суббота, 17 июня 2017 г. // Последняя новость 11:10
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