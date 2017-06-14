В Московской области задержан мужчина, нанесший малолетнему ребенку черепно-мозговую травму головы Рубрики: Происшествия

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В медицинском учреждении ребенку была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма головы.



Сейчас 38-летний злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего и решается вопрос об избрании меры пресечения, Днем 16 июня местный житель находился у одного из домов на улице Советской в Балашихе и укачивал на руках малолетнюю дочь своей знакомой. В ходе словесной перепалки с подозреваемым, находящимся на балконе третьего этажа, последний бросил с балкона зажигалку, которая попала ребенку в голову.В медицинском учреждении ребенку была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма головы.Сейчас 38-летний злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего и решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Московской области.



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