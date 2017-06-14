Число жертв майского шквала в Москве достигло 17 человек

Число жертв шквала, обрушившегося
на Москву 29 мая, вновь увеличилось. В московской больнице скончался еще один пострадавший, который стал 17-м погибшим.
Как сообщил "Интерфаксу"
источник в экстренных службах Москвы, мужчина, получивший тяжелые травмы 29 мая, скончался 17 июня в одной из городских больниц. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии, спасти его жизнь не удалось.
В настоящее время в больницах города находятся еще восемь пострадавших в результате аномальных погодных явлений 29 мая, среди них три мужчины, четыре женщины и трехлетний ребенок. Один из госпитализированных, мужчина, находится в крайне тяжелом состоянии, состояние еще четверых пострадавших оценивается как средней тяжести.
Ранее сообщалось
о 16 жертвах стихии в московском регионе – 11-ти в Москве и пяти в Подмосковье. В области, по последним данным, погиб один ребенок и четверо взрослых.
На следующий день после разгула стихии директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 29 мая шквалистый ветер был сравним со смерчем, но скорость порывов не достигла тех значений, которые позволили бы назвать его ураганом.
Страховая компания "Росгосстрах" предварительно оценила
в 25 миллионов рублей ущерб от шквала в Московском регионе 29 мая. Сумма ущерба домам и имуществу клиентов составила 19 миллионов рублей, ущерб автовладельцам с полисами добровольного страхования КАСКО оценивается в сумму около 6 миллионов рублей.