Число жертв майского шквала в Москве достигло 17 человек

8 июня 2017 г. Росгосстрах оценил ущерб от московского урагана 29 мая в 25 миллионов рублей

Сумма ущерба домам и имуществу клиентов составила 19 миллионов рублей, ущерб автовладельцам с полисами КАСКО оценивается в 6 миллионов рублей. Региональный центр принял около 450 заявлений на выплату возмещения.