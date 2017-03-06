Вдоль набережных Москвы появится 27 километров пешеходных зон Рубрики: Городская инфраструктура

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По словам Бирюкова, работы по реконструкции начнутся с



Осенью 2017 года планируется приступить к реконструкции Пушкинской набережной, которая должна завершиться зимой 2018 года и стать одним из любимых мест для прогулок и отдыха горожан. А до конца года завершится ремонт Андреевской и Воробьевской набережных: у Воробьевых гор благоустроят площадь с историческими фонтанами и клумбами.



Около 27 километров обновленного пешеходного пространства появится вдоль столичных набережных в 2017 году. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.По словам Бирюкова, работы по реконструкции начнутся с Краснопресненской набережной , а затем переместятся на Гончарную набережную. Соответствующие проекты уже готовы, в них учли замечания и пожелания москвичей. Также в районе набережных планируется сократить число заездов и карманов, а одна из новых набережных будет вести в том числе к парку "Зарядье".Осенью 2017 года планируется приступить к реконструкции Пушкинской набережной, которая должна завершиться зимой 2018 года и стать одним из любимых мест для прогулок и отдыха горожан. А до конца года завершится ремонт Андреевской и Воробьевской набережных: у Воробьевых гор благоустроят площадь с историческими фонтанами и клумбами.



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