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В Москве похитили более миллиарда рублей, выделенные на рабочие места для инвалидов
17 марта 2017 г. | Время публикации 11:26 | Последние изменения 12:46
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Прокуратура Москвы объявила о мошенничестве, связанном с созданием рабочих мест для инвалидов: недобросовестные организации получили на создание мест более миллиарда рублей из бюджета города, однако эти места так и не были созданы. При этом потери бюджета могут оказаться в два раза больше: департамент труда и соцзащиты Москвы начал требовать возвращения денежных средств через суд, а также изменил порядок выдачи субсидий, пишет "Коммерсант".

Столичная прокуратура обнаружила расхищение субсидий, которые выделялись правительством города на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Выяснилось, что 22 организации, с которыми были заключены договоры с 2011 по 2014 год, фактически отсутствуют как по местам создания рабочих мест, так и по месту регистрации, а руководители скрылись, объем похищенных субсидий составил свыше миллиарда рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 20 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сумма ущерба еще по десяти договорам, срок действия которых не закончился, также может составить около миллиарда рублей.

В настоящее время на сайте Арбитражного суда Москвы размещены пять исков департамента труда и соцзащиты о возвращении средств. Один иск к ООО "Центр" уже удовлетворен: сотрудники департамента несколько раз проверяли компанию в 2014 и 2015 годах и подтвердили, что она закупила оборудование и создала 47 рабочих мест. Однако в 2016 году выяснилось, что компания переехала и расположена по другому адресу, а вместо 47 человек работали только девять — еще 12 человек, по утверждению работодателя, находились в отпуске. Суд обязал ООО "Центр" вернуть полученные 30 миллионов рублей.

В департаменте труда и соцзащиты населения Москвы заявили, что правительство отказалось от практики предоставления субсидий в авансовом порядке сразу же после объединения департамента соцзащиты и департамента труда и занятости в октябре 2015 года. В дальнейшем планируется разработать новую программу в сфере занятости инвалидов: субсидии будут предоставляться работодателям исключительно в порядке компенсации израсходованных собственных денежных средств.

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