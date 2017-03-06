Усадьбе барона Кнопа в центре Москвы грозит превращение в "новодел" Городская инфраструктура Рубрики: Архитектура

Сюжет: Список архитектурных потерь Москвы пополняется Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Sigwald / commons.wikimedia.org



По словам защитников "старой Москвы", в середине 1990-х годов в усадьбе была проведена качественная научная реставрация фасадов и интерьеров для размещения дома приемов компании ЮКОС. Убедиться в хорошем техническом состоянии памятника и ознакомиться с результатами работы реставраторов москвичи могли в рамках регулярно организуемых экскурсий, презентаций и культурно-выставочных мероприятий.



Между тем опубликованный на сайте Мосгорнаследия акт экспертизы обосновывает допустимость увеличения площадей не только за счет изменения конструкции крыши, включенной в предмет охраны памятника, и оборудования новых окон в кровле, но и за счет достройки дома снизу. Собственники здания намерены достроить снизу новые стены из монолитного бетона и прорубить в этих стенах дополнительные окна и двери. Таким образом, существующий цокольный этаж здания станет вторым этажом, а один из лучших в России неоготических фасадов получит выполненный современными архитекторами первый этаж. А связанная с этим замена или усиление перекрытий неминуемо снизит подлинность интерьеров. На то, что архитектурно-декоративное оформление интерьеров, а также капитальные стены и перекрытия, их конструкция и материал прямо включены в предмет охраны объекта культурного наследия и по закону не могут быть изменены, собственники внимания не обращают.



Кроме того, на сайте Мосгорнаследия опубликованы акты, обосновывающие масштабные работы как на других зданиях усадьбы Кнопа, так и в соседней усадьбе Четверикова – Кнопа (Колпачный переулок дом 7), которая также является памятником архитектуры и тоже должна подвергнуться "приспособлению для современного использования" и объединению двух усадеб, построенных разными архитекторами в разных стилях, в единый комплекс. Общественное движение "Архнадзор" призывает Мосгорнаследие не согласовывать проект работ по фактической реконструкции главного дома усадьбы Кнопа и не допускать создания в Москве прецедента узаконенной "достройки снизу" памятника архитектуры. В департамент культурного наследия поступил проект работ на главном доме усадьбы барона Кнопа (Колпачный переулок, д. 5, стр. 2), сопровождаемый актом государственной историко-культурной экспертизы. Как сообщается на сайте движения "Архнадзор", акт экспертизы призван обосновать радикальную перестройку знаменитого памятника архитектуры, находящегося в превосходном техническом состоянии.По словам защитников "старой Москвы", в середине 1990-х годов в усадьбе была проведена качественная научная реставрация фасадов и интерьеров для размещения дома приемов компании ЮКОС. Убедиться в хорошем техническом состоянии памятника и ознакомиться с результатами работы реставраторов москвичи могли в рамках регулярно организуемых экскурсий, презентаций и культурно-выставочных мероприятий.Между тем опубликованный на сайте Мосгорнаследия акт экспертизы обосновывает допустимость увеличения площадей не только за счет изменения конструкции крыши, включенной в предмет охраны памятника, и оборудования новых окон в кровле, но и за счет достройки дома снизу. Собственники здания намерены достроить снизу новые стены из монолитного бетона и прорубить в этих стенах дополнительные окна и двери. Таким образом, существующий цокольный этаж здания станет вторым этажом, а один из лучших в России неоготических фасадов получит выполненный современными архитекторами первый этаж. А связанная с этим замена или усиление перекрытий неминуемо снизит подлинность интерьеров. На то, что архитектурно-декоративное оформление интерьеров, а также капитальные стены и перекрытия, их конструкция и материал прямо включены в предмет охраны объекта культурного наследия и по закону не могут быть изменены, собственники внимания не обращают.Кроме того, на сайте Мосгорнаследия опубликованы акты, обосновывающие масштабные работы как на других зданиях усадьбы Кнопа, так и в соседней усадьбе Четверикова – Кнопа (Колпачный переулок дом 7), которая также является памятником архитектуры и тоже должна подвергнуться "приспособлению для современного использования" и объединению двух усадеб, построенных разными архитекторами в разных стилях, в единый комплекс. Общественное движение "Архнадзор" призывает Мосгорнаследие не согласовывать проект работ по фактической реконструкции главного дома усадьбы Кнопа и не допускать создания в Москве прецедента узаконенной "достройки снизу" памятника архитектуры.



Предыдущая статья | Следующая статья Новость на Яндекс.карте Развернуть карту

