Шесть гектаров парка "Лосиный остров" завалили строительным мусором Экология Рубрики: Городская инфраструктура

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О сложившейся в парке ситуации СМИ пишут с начала года, но работы не останавливаются ни после публикаций, ни после несчастных случаев. Так, в ночь с 20 на 21 января самосвал, отсыпая грунт, задел кузовом провод. Машина вспыхнула, и водитель лишь по счастливой случайности остался жив. Еще один водитель при точно таких же обстоятельствах погиб в декабре прошлого года. Опоры местных ЛЭП проржавели и их необходимо менять, однако когда энергетики обратились к руководству парка, чиновники выставили счет на 63 миллиона рублей якобы за ущерб природе.



Обратившись к руководству национального парка, энергетики узнали, что под высоковольтной линией идет строительство некоего пожарного проезда: о том, почему строительство не было согласовано с энергетиками, какая именно компания строит проезд и кто принимал решение о его строительстве, неизвестно. Несмотря на выписанные акты и обращения в прокуратуру, работы под ЛЭП продолжились.



В конце февраля пресс-служба ПАО МОЭСК пригласила в "Лосиный остров" журналистов, надеясь, что придание гласности поможет согласовать работы в охранной зоне, обезопасить рабочих, а также население, которое снабжается электричеством по этой ЛЭП. По словам экспертов, в случае аварии без света останутся 20 тысяч жителей региона, а также большие предприятия, включая Мытищинский машиностроительный завод. Репортажи о масштабном строительстве пожарного проезда вышли на центральных, московских и подмосковных телеканалах, но эффекта не дали.



Сотрудники лесничества, которое обслуживает "Лосиный остров" заявляют, что участок земли под просекой якобы принадлежит энергетикам или вообще ничего не знают о компании, ведущей работы. Сами рабочие заявляют, что в национальном парке идут работы по санитарной уборке леса.



Между тем журналисты утверждают, что отсыпка служебной дороги в противопожарных целях не требует столь внушительных масштабов работы, которая сама по себе является прямым нарушением законодательства. К тому же на сайте госзакупок нет никакой информации о работах по отсыпке дороги, в Минприроды РФ, к ведению которого относится парк, сложившуюся ситуацию также не комментируют. При этом за два последних месяца строительным мусором засыпана территория в шесть гектаров: мусора высыпано так много, что уровень земли поднялся на два-три метра. По мнению журналистов, под видом строительства дороги в парке идет захоронение строительного мусора.



С середины декабря на просеку в парке "Лосиный остров" на территории Мытищинского района свозится строительный мусор, который сверху присыпается грунтом. Несмотря на то, что зона свалки входит в зону безопасности линии электропередачи Сокольники - Хвойная и работы угрожают оставить людей без электричества, самосвалы работают там не переставая, в особенности ночами. Об этом пишет "Московский комсомолец" О сложившейся в парке ситуации СМИ пишут с начала года, но работы не останавливаются ни после публикаций, ни после несчастных случаев. Так, в ночь с 20 на 21 января самосвал, отсыпая грунт, задел кузовом провод. Машина вспыхнула, и водитель лишь по счастливой случайности остался жив. Еще один водитель при точно таких же обстоятельствах погиб в декабре прошлого года. Опоры местных ЛЭП проржавели и их необходимо менять, однако когда энергетики обратились к руководству парка, чиновники выставили счет на 63 миллиона рублей якобы за ущерб природе.Обратившись к руководству национального парка, энергетики узнали, что под высоковольтной линией идет строительство некоего пожарного проезда: о том, почему строительство не было согласовано с энергетиками, какая именно компания строит проезд и кто принимал решение о его строительстве, неизвестно. Несмотря на выписанные акты и обращения в прокуратуру, работы под ЛЭП продолжились.В конце февраля пресс-служба ПАО МОЭСК пригласила в "Лосиный остров" журналистов, надеясь, что придание гласности поможет согласовать работы в охранной зоне, обезопасить рабочих, а также население, которое снабжается электричеством по этой ЛЭП. По словам экспертов, в случае аварии без света останутся 20 тысяч жителей региона, а также большие предприятия, включая Мытищинский машиностроительный завод. Репортажи о масштабном строительстве пожарного проезда вышли на центральных, московских и подмосковных телеканалах, но эффекта не дали.Сотрудники лесничества, которое обслуживает "Лосиный остров" заявляют, что участок земли под просекой якобы принадлежит энергетикам или вообще ничего не знают о компании, ведущей работы. Сами рабочие заявляют, что в национальном парке идут работы по санитарной уборке леса.Между тем журналисты утверждают, что отсыпка служебной дороги в противопожарных целях не требует столь внушительных масштабов работы, которая сама по себе является прямым нарушением законодательства. К тому же на сайте госзакупок нет никакой информации о работах по отсыпке дороги, в Минприроды РФ, к ведению которого относится парк, сложившуюся ситуацию также не комментируют. При этом за два последних месяца строительным мусором засыпана территория в шесть гектаров: мусора высыпано так много, что уровень земли поднялся на два-три метра. По мнению журналистов, под видом строительства дороги в парке идет захоронение строительного мусора.



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