Мэрия включит "просевшую" Манежную площадь в программу капремонта

Манежная площадь включена в программу капитального ремонта на 2017 год. Масштабные работы, в ходе которых вся площадь будет обновлена, пройдут в мае и июне. Об этом, как сообщает "Интерфакс"
, в пятницу рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Как сообщалось ранее, с приходом тепла в столичный регион плитка на Манежной площади развалилась, создав множество неудобств для горожан. По словам Бирюкова, это произошло из-за "бурного и обильного" снеготаяния. "Где-то пошли подмывы под существующую плитку, и в отдельных местах она просела", - добавил чиновник.
Он также подчеркнул, что на Манежной площади плитка была уложена в 1997 году, когда город отмечал свое 850-летие. "И никто ее за это время не менял. Поэтому отдельные элементы плитки, они уже себя выработали", - заявил Бирюков.