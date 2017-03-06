Мэрия включит "просевшую" Манежную площадь в программу капремонта

14 марта 2017 г. Развалившуюся плитку на Манежной площади заменят на новую

Работы начнутся во второй половине мая и охватят всю площадь. Власти намерены заменить и усилить бетонное основание, а также перебрать гранитное мощение с частичной заменой разрушенных плит.