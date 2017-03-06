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Мэрия включит "просевшую" Манежную площадь в программу капремонта
17 марта 2017 г. | Время публикации 14:55
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Манежная площадь включена в программу капитального ремонта на 2017 год. Масштабные работы, в ходе которых вся площадь будет обновлена, пройдут в мае и июне. Об этом, как сообщает "Интерфакс", в пятницу рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как сообщалось ранее, с приходом тепла в столичный регион плитка на Манежной площади развалилась, создав множество неудобств для горожан. По словам Бирюкова, это произошло из-за "бурного и обильного" снеготаяния. "Где-то пошли подмывы под существующую плитку, и в отдельных местах она просела", - добавил чиновник.

Он также подчеркнул, что на Манежной площади плитка была уложена в 1997 году, когда город отмечал свое 850-летие. "И никто ее за это время не менял. Поэтому отдельные элементы плитки, они уже себя выработали", - заявил Бирюков.
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