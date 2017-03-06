Москвичам предрекли кислородное голодание из-за строительства мусоросжигательных станций Рубрики: Экология

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Проектом "Чистая страна" предусмотрено строительство пяти мусоросжигательных предприятий, четыре из которых появятся в Московском регионе. Как предупредил в ходе круглого стола председатель экспертного совета при комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Чумаков, потребление этими предприятиями кислорода составит 29,4 миллиона тонн в год, для автомобилей этот показатель находится на уровне 36,65 миллиона тонн в год. При этом жители Москвы и Подмосковья потребляют только 6 миллионов тонн кислорода.



Компенсировать дефицит кислорода, по его словам, способны 3900 квадратных километров лесных насаждений, однако таких площадей у Московского региона нет. Кроме того, в год мусоросжигательные ТЭС выбросят около 2,5 миллиона тонн токсичной золы, в частности диоксинов, которые не выводятся из организма, что в итоге приведет к удвоению кислородного голодания. В Мосгордуме считают, что выводы о вреде таких заводов делать рано и заявляют, что на проектируемых заводах будут применяться "наилучшие доступные технологии" и будут соблюдены все экологические требования. По предварительным планам такие заводы будут размещены в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Ногинске и Воскресенске.



Напомним, проект "Чистая страна" был утвержден



В случае запуска четырех мусоросжигательных заводов, строительство которых предусмотрено проектом "Чистая страна", москвичей ждет "кислородное голодание", заявил председатель экспертного совета комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Чумаков. По его словам, потребление кислорода мусоросжигательными теплоэлектростанциями будет сопоставимо с уроном, наносимым атмосфере автомобилями. В Мосгордуме заявили, что выводы о вреде предприятий делать рано, пишет "Коммерсант" Проектом "Чистая страна" предусмотрено строительство пяти мусоросжигательных предприятий, четыре из которых появятся в Московском регионе. Как предупредил в ходе круглого стола председатель экспертного совета при комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Чумаков, потребление этими предприятиями кислорода составит 29,4 миллиона тонн в год, для автомобилей этот показатель находится на уровне 36,65 миллиона тонн в год. При этом жители Москвы и Подмосковья потребляют только 6 миллионов тонн кислорода.Компенсировать дефицит кислорода, по его словам, способны 3900 квадратных километров лесных насаждений, однако таких площадей у Московского региона нет. Кроме того, в год мусоросжигательные ТЭС выбросят около 2,5 миллиона тонн токсичной золы, в частности диоксинов, которые не выводятся из организма, что в итоге приведет к удвоению кислородного голодания. В Мосгордуме считают, что выводы о вреде таких заводов делать рано и заявляют, что на проектируемых заводах будут применяться "наилучшие доступные технологии" и будут соблюдены все экологические требования. По предварительным планам такие заводы будут размещены в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Ногинске и Воскресенске.Напомним, проект "Чистая страна" был утвержден накануне Нового года , что вызвало опасения представителей экосообщества. За счет строительства заводов власти обещают решить проблему свалок и снизить негативное воздействие на среду. Однако, по данным экологов, запуск заводов сократит объемы захоронения отходов лишь на 19%, включая 14% пригодного для переработки сырья. К тому же документ не предусматривает внедрения более экологичных методов обращения с отходами.



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Экологи отмечают, что строительство мусоросжигательных заводов приведет к ухудшению экологической ситуации, а альтернативы им не предусмотрено. А объемы захоронения отходов в итоге сократятся лишь на 19%.

