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На выходных в столице ожидаются небольшой дождь и до 10 градусов тепла
17 марта 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
На выходных в столице ожидаются небольшие осадки и до 10 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В субботу, 18 марта, в столице ожидается небольшая облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве от минус двух до ноля, по области до минус пяти градусов, днем в Москве семь-девять, по области пять-десять градусов тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 19 марта, ночью облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, температура в Москве от ноля до плюс двух, по области до минус трех градусов тепла. Днем облачно, небольшой дождь, температура в Москве шесть-восемь, по области три-восемь градусов тепла. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами до 15 метров в секунду.
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Пятница, 17 марта 2017 г. // Последняя новость 20:00
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