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Столичная полиция задержала водителя, сбившего девочку на переходе
17 марта 2017 г. | Время публикации 17:26
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Московские правоохранители задержали водителя, который ранее в пятницу сбил девятиклассницу на пешеходном переходе, а затем скрылся с места происшествия. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По словам собеседницы агентства, ДТП произошло на улице Мусы Джалиля. Пострадавшая девочка с различными ушибами была доставлена в больницу. Водитель же после инцидента попытался скрыться. В ходе розыска автомобиль нарушителя был обнаружен, а мужчина - задержан. Пока на него составлен только протокол об оставлении места дорожно-транспортного происшествия.
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