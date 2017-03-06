Столичная полиция задержала водителя, сбившего девочку на переходе Рубрики: Происшествия

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По словам собеседницы агентства, ДТП произошло на улице Мусы Джалиля. Пострадавшая девочка с различными ушибами была доставлена в больницу. Водитель же после инцидента попытался скрыться. В ходе розыска автомобиль нарушителя был обнаружен, а мужчина - задержан. Пока на него составлен только протокол об оставлении места дорожно-транспортного происшествия. Московские правоохранители задержали водителя, который ранее в пятницу сбил девятиклассницу на пешеходном переходе, а затем скрылся с места происшествия. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.По словам собеседницы агентства, ДТП произошло на улице Мусы Джалиля. Пострадавшая девочка с различными ушибами была доставлена в больницу. Водитель же после инцидента попытался скрыться. В ходе розыска автомобиль нарушителя был обнаружен, а мужчина - задержан. Пока на него составлен только протокол об оставлении места дорожно-транспортного происшествия.



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