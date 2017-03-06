Новый полуэкспрессный автобус, связавший шесть линий метро, запущен в столице

13 февраля 2017 г. Новый скоростной автобус соединит шесть линий метро

Новый полуэкспрессный маршрут номер 908 свяжет Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Калининско-Солнцевскую и Филёвскую линии метро. Дата запуска пока не называется.