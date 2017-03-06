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Управляющая компания обвинила ребенка в падении с неисправной детской горки
17 марта 2017 г. | Время публикации 18:52
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Представители управляющей компании, ответственной за состояние детских площадок на северо-западе Москвы, не считают себя виновными в инциденте с рухнувшей под ребенком горкой, сообщает телеканал РЕН ТВ. По их словам, в произошедшем виноват сам пострадавший мальчик, поскольку вокруг горки якобы стояло ограждение, предупреждающее о ее неисправности.

Местные жители, впрочем, эту информацию опровергают. По их словам, никаких ограждений или объявлений рядом с горкой не было. Мать мальчика рассказала, что горка была слабо закреплена и находилась в аварийном состоянии несколько месяцев, но в управляющей компании никому не пришло в голову ее отремонтировать. К настоящему моменту горка убрана, а по всей площадке проведены профилактические работы.

Инцидент произошел днем 9 марта. Ребенок возвращался из школы и зашел по пути на детскую площадку на улице Мневники. Когда он решил прокатиться с горки, она вместе с ним рухнула на асфальт, а мальчик ударился головой. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители же завели по данному факту уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности. В центре внимания следователей - руководство и сотрудники местного ГБУ "Жилищник" и подрядной организации, которая установила игровой комплекс на детской площадке.
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