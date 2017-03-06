Ежегодный парад трамваев пройдет в столице 15 апреля Рубрики: Развлечения

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На площадке будут представлены 16 трамваев, в том числе запряженная лошадьми конка и легендарный вагон "Ф" 1908 года выпуска. Все старинные вагоны можно будет осмотреть, сфотографировать и посетить. Рядом с каждым из них гостей мероприятия будут встречать артисты в костюмах соответствующих эпох. Вместе с раритетными экспонатами наземного транспорта в выставке примут участие ретроавтомобили из коллекции музея "Московский транспорт". Детям предложат изготовить и раскрасить модель трамвая из картона, а взрослым – принять участие в конкурсах и викторинах. Кроме того, на Чистопрудном бульваре будет установлена сцена, на которой выступят музыкальные и творческие коллективы. Ежегодный парад трамваев, приуроченный к 118-летию трамвайного движения, пройдет в Москве в субботу, 15 апреля. Как сообщается на сайте ГУП "Мосгортранс", мероприятие традиционно начнется с пробега колонны трамвайных вагонов по центру Москвы, а с 12:00 до 15:00 на Чистопрудном бульваре состоится выставка уникальных транспортных средств.На площадке будут представлены 16 трамваев, в том числе запряженная лошадьми конка и легендарный вагон "Ф" 1908 года выпуска. Все старинные вагоны можно будет осмотреть, сфотографировать и посетить. Рядом с каждым из них гостей мероприятия будут встречать артисты в костюмах соответствующих эпох. Вместе с раритетными экспонатами наземного транспорта в выставке примут участие ретроавтомобили из коллекции музея "Московский транспорт". Детям предложат изготовить и раскрасить модель трамвая из картона, а взрослым – принять участие в конкурсах и викторинах. Кроме того, на Чистопрудном бульваре будет установлена сцена, на которой выступят музыкальные и творческие коллективы.



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