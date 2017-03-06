Коты снова захватили грядку с валерианой в "Аптекарском огороде"

10 декабря 2015 г. Коты "медитируют" над валерианой в "Аптекарском огороде" из-за оттепели

Обычно аромат от корней валерианы не выходит на поверхность земли, но из-за оттепели почва сдавила корешки и усилила их запах. Живущие в Ботаническом саду коты пришли в возбуждение и даже сломали табличку с названием растения.