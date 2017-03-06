Второй всероссийский велопарад пройдет в столице 28 мая

29 мая 2016 г. Велопарад по Садовому кольцу соберет 30 тысяч участников

Участники пробега соберутся в 12:00 на проспекте Академика Сахарова и совершат полный круг по Садовому кольцу. Их ждут льготы по прокату велосипедах, а также обширная развлекательная программа.