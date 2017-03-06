Задержан пьяный москвич, угрожавший взорвать дом на Ленинградском шоссе

Полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать жилую многоэтажку на севере Москвы. Как сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Москве, накануне вечером неизвестный мужчина позвонил и угрожал взорвать подъезд жилого дома по адресу Ленинградское шоссе, дом 52.



В ходе проведения спецмероприятий был установлен номер звонившего, а также его местонахождение. Мужчина был задержан, угроза взрыва не подтвердилась. Как выяснилось, звонивший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, мотивы его поведения устанавливаются.



