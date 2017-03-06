]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
17
марта
pda
Поиск
Архив

В столице запустили пилотный проект онлайн-записи проездных на социальную карту
17 марта 2017 г. | Время публикации 09:54 | Последние изменения 11:59
Рубрики: Общественный транспорт  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В Москве запустили пилотный проект online-записи проездных на социальную карту москвича. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, школьники и студенты смогут, не выходя из дома, записать льготные билеты на наземный транспорт при помощи ридера для смарт-карт.

Владельцы соцкарт, которые не имеют льгот на проезд, но пользуются транспортным приложением, смогут пополнять его и активировать, не прикладывая карту к валидатору в метро. Также будут работать и традиционные способы пополнения карт через кассы метро, ГУП "Мосгортранс" и терминалы партнеров. К середине года планируется ввести сервис записи льготных проездных билетов на метро, а к концу года - на пригородный железнодорожный транспорт.

Напомним, департамент информационных технологий прорабатывает программу лояльности, которая позволит пользоваться картой не только льготным слоям населения, но и всем остальным. Москвич, оплачивая картой услуги ЖКХ, сможет получить баллы и расплачиваться ими за покупки в магазинах-партнерах. Кроме того, социальную карту москвича планируют полностью перевести в мобильное приложение, отказавшись от использования пластика, однако сроки реализации инициативы пока не ясны.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Социальную карту москвича сможет получить любой житель столицы
28 февраля 2017 г.
Социальную карту москвича сможет получить любой житель столицы
Мэрия прорабатывает программу лояльности, которая позволит пользоваться картой не только льготникам. Держатели смогут получать баллы и расплачиваться ими. Также карту могут перевести в мобильное приложение.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
17.03.2017   14:46
5
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 17 марта 2017 г. // Последняя новость 14:16
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>