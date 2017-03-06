В столице запустили пилотный проект онлайн-записи проездных на социальную карту

28 февраля 2017 г. Социальную карту москвича сможет получить любой житель столицы

Мэрия прорабатывает программу лояльности, которая позволит пользоваться картой не только льготникам. Держатели смогут получать баллы и расплачиваться ими. Также карту могут перевести в мобильное приложение.