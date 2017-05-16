Московский законопроект о гарантиях для москвичей при реновации принят в первом чтении Законодательство Рубрики: Недвижимость

Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Редактор документа, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что принятие этого закона "позволит существенно повысить уровень защиты прав физических и юридических лиц" при реновации. Она предложила принять законопроект в первом чтении "при отсутствии поправок в целом". По ее словам, городской закон вступит в силу вместе с принятием федерального законопроекта о "реновации" за исключением норм в части выявления и учета мнения жителей при формировании проекта программы реновации, которые официально вступают в силу с момента его официального опубликования.



Городской законопроект о гарантиях содержит 12 статей. В первых двух статьях поясняются понятия "реновация" и "программа реновации", а также уточняется правовая основа обеспечения гарантий. Статья 3 гарантирует учет мнения жителей при формировании и реализации программы реновации.



Четвертая статья закрепляет представление равнозначных жилых помещений в том же районе. Под равнозначным понимается жилье, площадь и число комнат в котором не меньше, чем в прежнем жилье. "Такое жилое помещение является благоустроенным... а также имеет улучшенную отделку", – говорится в статье. Если попадающий под реновацию дом находится в Зеленограде или Новой Москве, новое жилье предоставляется в границах административного округа. Наниматели жилья по договорам социального найма при получении новой квартиры смогут оформить право собственности или остаться нанимателями.



Мосгордума приняла в первом чтении законопроект "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве", передает ТАСС. Законопроект был внесен мэром столицы Сергеем Собяниным 13 мая. Трансляция заседания ведется на сайте Мосгордумы.Редактор документа, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что принятие этого закона "позволит существенно повысить уровень защиты прав физических и юридических лиц" при реновации. Она предложила принять законопроект в первом чтении "при отсутствии поправок в целом". По ее словам, городской закон вступит в силу вместе с принятием федерального законопроекта о "реновации" за исключением норм в части выявления и учета мнения жителей при формировании проекта программы реновации, которые официально вступают в силу с момента его официального опубликования.Городской законопроект о гарантиях содержит 12 статей. В первых двух статьях поясняются понятия "реновация" и "программа реновации", а также уточняется правовая основа обеспечения гарантий. Статья 3 гарантирует учет мнения жителей при формировании и реализации программы реновации.Четвертая статья закрепляет представление равнозначных жилых помещений в том же районе. Под равнозначным понимается жилье, площадь и число комнат в котором не меньше, чем в прежнем жилье. "Такое жилое помещение является благоустроенным... а также имеет улучшенную отделку", – говорится в статье. Если попадающий под реновацию дом находится в Зеленограде или Новой Москве, новое жилье предоставляется в границах административного округа. Наниматели жилья по договорам социального найма при получении новой квартиры смогут оформить право собственности или остаться нанимателями.



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