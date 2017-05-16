Замглавы округа Жуковский задержан за взятку более чем в полмиллиона рублей

Замруководителя администрации городского округа Жуковский задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, сопряженном с вымогательством. Об этом сообщается на сайте
ГСУ СК России по Московской области.
По данным следствия, с 10 апреля по 15 мая чиновник получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 520 тысяч рублей за общее покровительство, в противном случае угрожая создать препятствия его деятельности. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере). Чиновнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Подобные случаи в столичном регионе не редкость. Так, в марте этого года Глава подмосковного Красноармейска Александр Овчинников
стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. С февраля по декабрь 2016 года чиновник получил от предпринимателя 1 миллион 460 тысяч рублей за возможность проводить в городском округе ярмарки, причем получал деньги в собственном кабинете. А бывший мэр подмосковного Сергиева Посада Виктор Букин был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, но избежал реального срока
, отделавшись штрафом в размере 4 миллионов рублей.