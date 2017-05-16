Замглавы округа Жуковский задержан за взятку более чем в полмиллиона рублей

24 марта 2017 г. Глава подмосковного Красноармейска попался на взятке в 1,5 миллиона рублей

Александр Овичинников досрочно сложил полномочия за день до того, как стало известно о возбуждении против него уголовного дела. Свое решение уволиться он объяснил тем, что "любой власти необходимо обновление".