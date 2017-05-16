]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
17
мая
pda
Поиск
Архив

Замглавы округа Жуковский задержан за взятку более чем в полмиллиона рублей
17 мая 2017 г. | Время публикации 13:05
Рубрики: Криминал  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Фото NEWSru.com
Замруководителя администрации городского округа Жуковский задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, сопряженном с вымогательством. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, с 10 апреля по 15 мая чиновник получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 520 тысяч рублей за общее покровительство, в противном случае угрожая создать препятствия его деятельности. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере). Чиновнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Подобные случаи в столичном регионе не редкость. Так, в марте этого года Глава подмосковного Красноармейска Александр Овчинников стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. С февраля по декабрь 2016 года чиновник получил от предпринимателя 1 миллион 460 тысяч рублей за возможность проводить в городском округе ярмарки, причем получал деньги в собственном кабинете. А бывший мэр подмосковного Сергиева Посада Виктор Букин был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, но избежал реального срока, отделавшись штрафом в размере 4 миллионов рублей.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Глава подмосковного Красноармейска попался на взятке в 1,5 миллиона рублей
24 марта 2017 г.
Глава подмосковного Красноармейска попался на взятке в 1,5 миллиона рублей
Александр Овичинников досрочно сложил полномочия за день до того, как стало известно о возбуждении против него уголовного дела. Свое решение уволиться он объяснил тем, что "любой власти необходимо обновление".
29 декабря 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
17.05.2017   18:51
8
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 17 мая 2017 г. // Последняя новость 17:38
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>