Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что без реновации попавшие под снос кварталы превратятся в трущобы

15 мая 2017 г. Спикер Мосгордумы объяснил, зачем понадобился закон о "реновации" и почему "молчуны" автоматически поддерживают снос

"Теоретически" закон о "реновации" можно не принимать, признал Алексей Шапошников: сносить аварийное жилье можно и без него. "Но политика открытости нынешних городских властей и вектор на участие москвичей в управлении столицей не позволили этого сделать".