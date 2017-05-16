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Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что без реновации попавшие под снос кварталы превратятся в трущобы
17 мая 2017 г. | Время публикации 15:20 | Последние изменения 16:00
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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© РИА Новости / Владимир Федоренко
Вице-спикер Госдумы единоросс Петр Толстой во время публичной дискуссии о реновации в Москве заявил, что районы, застроенные пятиэтажками, без программы сноса превратятся в "полноценные трущобы внутри города". Подобная идея встретила недовольство у присутствовавших на встрече противников реновации, которые усомнились в том, что улучшение жилищных условий горожан является целью инициативы.

Так, лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин обратил внимание присутствовавших на тот факт, что ни одного аварийного дома из тех 20, которыми он занимался, в списках под снос не оказалось. Он подчеркнул, что вместо реновации властям нужно реализовать те обязательства, которые они не выполнили перед жителями ветхого жилья, а также жильцами общежитий и очередниками.

Толстой на это возразил, что если аварийный дом не попал в предварительные списки, но хочет войти в программу, жильцам нужно провести собрание собственников, и "если две трети из них поддержат снос, им будет предоставлено новое жилье". Митрохин парировал: "Если я остался в меньшинстве, почему судьбой моей собственности должен распоряжаться какой-то колхоз?" (цитата по "Коммерсанту"). Политик также добавил, что "в вопросах собственности демократии не существует", а "демократия без права собственности - это называется охлократия".

Муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова, в свою очередь, отметила, что существующие законы и так позволяют расселять любое аварийное жилье, давать жилье очередникам. "На это нужна политическая воля, а не новые законы", - подчеркнула Русакова. Замдиректора Центра охраны дикой природы Любовь Якубовская напомнила о другой проблеме, связанной со столь масштабной программой: нужно подумать о вывозе тонн строительного мусора и разработать градостроительные и санитарные нормы для территорий реновации.

Ранее на этой неделе председатель Мосгордумы Алексей Шапошников признал, что законопроект о реновации "теоретически" можно было бы не принимать, поскольку сносить пятиэтажки в Москве и так позволяет закон 2006 года. Разработку "сносного" законопроекта он объяснил "политикой открытости нынешних городских властей" и "вектором на участие москвичей в управлении столицей". "Для того чтобы максимально учесть пожелания жителей, было принято решение пойти на законодательные новации", - объяснил Шапошников.

В "Яблоке" еще в начале мая отмечали, что список под снос составлен весьма странным образом, как-будто самые старые и ветхие дома Москвы никто расселять не собирается, но "собираются насильно депортировать тех, кто живет в хороших домах, которые простоят еще 100 лет". Между тем архитекторы подчеркивали, что многие дома в списке не считаются аварийными: в перечень попали здания сталинской эпохи и дома, построенные по индивидуальным проектам.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов, голосовавший против принятия законопроекта, также обращал внимание на то, что в программу переселения не попали общежития в Измайлово, признанные ветхими и непригодными для жизни еще два десятилетия назад. Не вошли в список и общежития на улице Введенского, дом 15, корпуса 3-6. "Я в шоке. За последние 5 лет я много всякого насмотрелся от собянинской команды. Но это новая планка запредельного цинизма. Зачем вообще нужна эта реновация, если самые ветхие пятиэтажные дома туда не попадают", - возмущался муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас.
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