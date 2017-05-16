Центральный участок Калужско-Рижской линии закроют 21 мая на ремонт Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Также будут закрыты переходы между станциями "Тургеневская" - "Чистые пруды" и "Тургеневская" - "Сретенский Бульвар". Станции "Октябрьская" и "Проспект Мира" будут работать как конечные с пересадками на одноименные станции Кольцевой линии. Пассажирам рекомендуют пользоваться другими станциями метрополитена, расположенными в непосредственной близости от закрытых, а также наземным городским транспортом. Работа закрытых станций возобновится в понедельник, 22 мая. Центральный участок Калужско-Рижской линии метро закроют 21 мая из-за капитального ремонта пути. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного метрополитена, в течение всего дня будет прекращено движение поездов от станции "Проспект Мира" до станции "Октябрьская" Калужско-Рижской линии. Движение поездов по Калужско-Рижской линии будет осуществляться только на участках "Новоясеневская"-"Октябрьская" и "Проспект Мира"-"Медведково". На время ремонта на вход и выход будут закрыты станции "Тургеневская" и "Сухаревская". Через станцию "Китай-город" перевозка пассажиров будет осуществляться только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию "Третьяковская" - по Калининской линии.Также будут закрыты переходы между станциями "Тургеневская" - "Чистые пруды" и "Тургеневская" - "Сретенский Бульвар". Станции "Октябрьская" и "Проспект Мира" будут работать как конечные с пересадками на одноименные станции Кольцевой линии. Пассажирам рекомендуют пользоваться другими станциями метрополитена, расположенными в непосредственной близости от закрытых, а также наземным городским транспортом. Работа закрытых станций возобновится в понедельник, 22 мая.



Предыдущая статья

