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Центральный участок Калужско-Рижской линии закроют 21 мая на ремонт
17 мая 2017 г. | Время публикации 17:38
Рубрики: Метрополитен  
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Центральный участок Калужско-Рижской линии метро закроют 21 мая из-за капитального ремонта пути. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного метрополитена, в течение всего дня будет прекращено движение поездов от станции "Проспект Мира" до станции "Октябрьская" Калужско-Рижской линии. Движение поездов по Калужско-Рижской линии будет осуществляться только на участках "Новоясеневская"-"Октябрьская" и "Проспект Мира"-"Медведково". На время ремонта на вход и выход будут закрыты станции "Тургеневская" и "Сухаревская". Через станцию "Китай-город" перевозка пассажиров будет осуществляться только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию "Третьяковская" - по Калининской линии.

Также будут закрыты переходы между станциями "Тургеневская" - "Чистые пруды" и "Тургеневская" - "Сретенский Бульвар". Станции "Октябрьская" и "Проспект Мира" будут работать как конечные с пересадками на одноименные станции Кольцевой линии. Пассажирам рекомендуют пользоваться другими станциями метрополитена, расположенными в непосредственной близости от закрытых, а также наземным городским транспортом. Работа закрытых станций возобновится в понедельник, 22 мая.
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Среда, 17 мая 2017 г. // Последняя новость 17:38
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