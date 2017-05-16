В Кремле заявили, что не собираются вмешиваться в московскую программу реновации

Московская программа реновации не является вопросом "кремлевской повестки дня", и вмешиваться в ход ее реализации руководство страны не намерено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это "городские дела", которыми должна заниматься непосредственно столичная мэрия. Отметим, что именно после встречи
мэра Москвы Сергея Собянина и президента Владимира Путина, в ходе которой глава государства "дал добро" на осуществление программы реновации, о грядущем обновлении жилфонда стало известно широкой общественности.
"Есть определенные пожелания, определенная критика москвичей, которая с готовностью воспринимается московскими властями. Вся законотворческая работа, связанная с реализацией этого проекта, происходит с учетом мнения москвичей. Мэрия демонстрирует готовность принимать во внимание все замечания. Это очень крупный, очень позитивный проект", - цитирует Пескова ТАСС.
Впрочем, влияние на реализацию программы сноса Кремль все-таки оказывает. На минувшей неделе представитель КПРФ в беседе с РБК рассказал, что все последние изменения в законопроект о реновации, а также смена риторики городских властей вызваны тем, что администрация Владимира Путина очень обеспокоилась
нарастающими конфликтными настроениями в Москве. Источник отметил, что столичной мэрии было рекомендовано найти способ погасить протесты.
Сам Путин также неоднократно делал заявления относительно программы реновации. Так, в конце апреля президент заявил, что не станет
подписывать законопроект, если он будет нарушать законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан. "Прошу этот закон проработать как следует, досконально, в том числе в диалоге с общественностью", - заявил тогда глава государства. В начале мая Путин назвал реновацию "хорошим опытом", но отметил, что в законопроекте "есть проблемы, о которых мы знаем, мы с мэром Москвы об этом уже говорили
".