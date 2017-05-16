Муниципальные депутаты Москвы попросили Путина отменить постановление мэрии об изъятии квартир "по решению соседей"

Московские муниципальные депутаты обратились к Генпрокурору РФ Юрию Чайке и президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить постановление правительства N 245-ПП, принятое 2 мая 2017 года, включая все внесенные в него изменения, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWSmsk.com
. Речь идет о документе, который позволяет включать дома в программу реновации, если за это проголосовали две трети собственников квартир.
Как отмечается в заявлении, такое решение властей по сути позволяет уничтожать частную собственность граждан по решению их соседей. Кроме того, постановление позволяет считать, что все граждане, не высказавшиеся по вопросу уничтожения их имущества, проголосовали за снос своего дома.
"Постановление правительства Москвы содержит грубейшие нарушения федеральных законов, Конституции, оно несет угрозу уничтожения частной собственности сотен тысяч граждан. Поэтому муниципальные депутаты Москвы требуют принять срочные меры по отмене данного постановления. Депутаты также требуют от мэра Москвы Собянина отменить данное незаконное постановление самостоятельно", - говорится в обращении. Свои подписи под документом поставили 68 столичных муниципальных депутатов.
Отметим, что ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников призвал "подчиниться"
тех жителей попавших под реновацию домов, которые оказались в меньшинстве в своем нежелании переезжать. Он заявил, что помимо частного интереса, есть еще и общественный интерес, и призвал "не ставить на весы общество и Конституцию, потому что Конституцию в итоге принимает общество через голосование". Журналисты напомнили парламентарию, что по Конституции частная собственность неприкосновенна, на что Шапошников произнес невразумительную фразу о понятии "общественное мнение", а затем отказался продолжать дискуссию.