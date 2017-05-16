Муниципальные депутаты Москвы попросили Путина отменить постановление мэрии об изъятии квартир "по решению соседей"

17 мая 2017 г. Спикер Мосгордумы призвал "подчиниться" жителей сносимых домов, которые, в отличие от соседей, не хотят переезжать

Алексей Шапошников привел в пример выборы депутатов, а когда журналист отметил, что депутат это не частная собственность, которая неприкосновенна, глава Мосгордумы заявил, что есть еще и "общественный интерес".