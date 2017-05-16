На подмосковных чиновников завели уголовное дело после отказа переселять ветерана из ветхого дома Рубрики: Общество

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Ручкин, имеющий право на получение жилья в первоочередном порядке, неоднократно обращался в администрацию сельского поселения Луневское, требуя поставить его на учет и признать жилище непригодным для проживания. Однако должностные лица не приняли соответствующего решения, нарушив права и законные интересы ветерана. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Обстоятельства дела выясняются.



Как сообщают



Подобные ситуации в столичном регионе не редкость. Так, в 2014 году в СМИ появился сюжет о 88-летней участнице войны из подмосковного Одинцово, которая осталась без положенной квартиры из-за бюрократических проволочек и живет в старом щитовом доме без воды, отопления и с удобствами на улице. Как выяснила прокуратура, местная администрация не собрала комиссию, которая бы признала дом аварийным. Суд встал на сторону ветерана, но даже по самым оптимистическим прогнозам она может получить квартиру только



Следственными органами Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело о халатности по отношению к 92-летним ветеранам. Как сообщается на сайте ведомства, в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет об участнике Великой Отечественной войны Владимире Ручкине и его супруге, которые проживают в ветхом жилье в сельском поселении Луневское Солнечногорского района.Ручкин, имеющий право на получение жилья в первоочередном порядке, неоднократно обращался в администрацию сельского поселения Луневское, требуя поставить его на учет и признать жилище непригодным для проживания. Однако должностные лица не приняли соответствующего решения, нарушив права и законные интересы ветерана. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Обстоятельства дела выясняются.Как сообщают "Вести" , дом ветерана официально не признан непригодным для жилья и соответствует нормам по площади - 46 квадратных метров на двоих. Теперь ветеран должен за свой счет провести экспертизу и доказать, что дом находится в аварийном состоянии. Между тем к парализованной жене ветерана не приезжают соцработники: администрация заявляет, что ездить из-за одного-двух человек "экономически невыгодно".Подобные ситуации в столичном регионе не редкость. Так, в 2014 году в СМИ появился сюжет о 88-летней участнице войны из подмосковного Одинцово, которая осталась без положенной квартиры из-за бюрократических проволочек и живет в старом щитовом доме без воды, отопления и с удобствами на улице. Как выяснила прокуратура, местная администрация не собрала комиссию, которая бы признала дом аварийным. Суд встал на сторону ветерана, но даже по самым оптимистическим прогнозам она может получить квартиру только к 2038 году



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 10 апреля 2014 г. Ветеран из Одинцово сможет получить квартиру только через 24 года

88-летняя участница войны осталась без квартиры из-за бюрократических проволочек. В дело вмешалась прокуратура, суд обязал власти принять меры. Но даже при оптимистическом прогнозе жилье женщина получит к 2038 году.

