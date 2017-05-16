В столичных загсах запретили живую музыку и осыпание лепестками Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



В управлении ЗАГС Москвы пояснили, что дополнительные платные услуги молодоженам оказывали индивидуальные предприниматели, однако за уточнениями клиенты постоянно обращались к сотрудникам органов ЗАГС. Сейчас живая музыка осталась только в тех отделах, где не успели установить музыкальные центры. До конца мая музыканты перестанут работать во всех загсах, за исключением дворцов бракосочетания в музее "Коломенское" и на ВДНХ, где порядок предоставления платных услуг определяется местной администрацией.



Теперь музыкальное сопровождение будет бесплатным, а о фото- и видеосъемке стоит позаботиться самостоятельно. Кроме того, в выпущенной памятке отмечается, что в ходе церемонии запрещается "распитие спиртных напитков, битье бокалов, осыпание лепестками, рисом, конфетами и т.п.". Последняя мера объясняется тем, что это приводит к травмам и сбору лиц без определенного места жительства.



По мнению участников свадебной индустрии, столичное нововведение расстроит клиентов прежде всего именно запретом на живую музыку. Что касается фотосъемки, то богатые женихи и невесты не заметят разницы, однако бюджетные свадьбы могут остаться без качественных снимков. Кроме того, многие из фотографов строили свой бизнес вокруг загсов, и уже понесли большие финансовые потери, рассчитывая на "горячий сезон". "Людей просто выставили, когда они были на дне своих заработков", - сказал один из фотографов.



В загсах Москвы с 1 мая перестали предоставлять услуги по фото- и видеосъемке при регистрации браков, отменили живое музыкальное сопровождение и запретили фуршеты с шампанским. Все отделы до лета оснастят техникой, которая заменит музыкантов, а стоимость услуг загсов сведется к госпошлине, пишут "Известия" В управлении ЗАГС Москвы пояснили, что дополнительные платные услуги молодоженам оказывали индивидуальные предприниматели, однако за уточнениями клиенты постоянно обращались к сотрудникам органов ЗАГС. Сейчас живая музыка осталась только в тех отделах, где не успели установить музыкальные центры. До конца мая музыканты перестанут работать во всех загсах, за исключением дворцов бракосочетания в музее "Коломенское" и на ВДНХ, где порядок предоставления платных услуг определяется местной администрацией.Теперь музыкальное сопровождение будет бесплатным, а о фото- и видеосъемке стоит позаботиться самостоятельно. Кроме того, в выпущенной памятке отмечается, что в ходе церемонии запрещается "распитие спиртных напитков, битье бокалов, осыпание лепестками, рисом, конфетами и т.п.". Последняя мера объясняется тем, что это приводит к травмам и сбору лиц без определенного места жительства.По мнению участников свадебной индустрии, столичное нововведение расстроит клиентов прежде всего именно запретом на живую музыку. Что касается фотосъемки, то богатые женихи и невесты не заметят разницы, однако бюджетные свадьбы могут остаться без качественных снимков. Кроме того, многие из фотографов строили свой бизнес вокруг загсов, и уже понесли большие финансовые потери, рассчитывая на "горячий сезон". "Людей просто выставили, когда они были на дне своих заработков", - сказал один из фотографов.



Предыдущая статья | Следующая статья

