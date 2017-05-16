]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
17
мая
pda
Поиск
Архив

В столичных загсах запретили живую музыку и осыпание лепестками
17 мая 2017 г. | Время публикации 14:10 | Последние изменения 17:02
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
В загсах Москвы с 1 мая перестали предоставлять услуги по фото- и видеосъемке при регистрации браков, отменили живое музыкальное сопровождение и запретили фуршеты с шампанским. Все отделы до лета оснастят техникой, которая заменит музыкантов, а стоимость услуг загсов сведется к госпошлине, пишут "Известия".

В управлении ЗАГС Москвы пояснили, что дополнительные платные услуги молодоженам оказывали индивидуальные предприниматели, однако за уточнениями клиенты постоянно обращались к сотрудникам органов ЗАГС. Сейчас живая музыка осталась только в тех отделах, где не успели установить музыкальные центры. До конца мая музыканты перестанут работать во всех загсах, за исключением дворцов бракосочетания в музее "Коломенское" и на ВДНХ, где порядок предоставления платных услуг определяется местной администрацией.

Теперь музыкальное сопровождение будет бесплатным, а о фото- и видеосъемке стоит позаботиться самостоятельно. Кроме того, в выпущенной памятке отмечается, что в ходе церемонии запрещается "распитие спиртных напитков, битье бокалов, осыпание лепестками, рисом, конфетами и т.п.". Последняя мера объясняется тем, что это приводит к травмам и сбору лиц без определенного места жительства.

По мнению участников свадебной индустрии, столичное нововведение расстроит клиентов прежде всего именно запретом на живую музыку. Что касается фотосъемки, то богатые женихи и невесты не заметят разницы, однако бюджетные свадьбы могут остаться без качественных снимков. Кроме того, многие из фотографов строили свой бизнес вокруг загсов, и уже понесли большие финансовые потери, рассчитывая на "горячий сезон". "Людей просто выставили, когда они были на дне своих заработков", - сказал один из фотографов.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
17.05.2017   18:51
8
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 17 мая 2017 г. // Последняя новость 17:38
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>