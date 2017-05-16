Московским очередникам обещают досрочно выдавать жилье по программе реновации

Несколько тысяч столичных очередников получат квартиры раньше срока в рамках программы реновации. Такое обещание дал в эфире программы "Деловое утро" на НТВ заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Если в сносимых домах есть очередники, они не будут дожидаться очереди: они вне очереди получат квартиры по тем социальным нормативам, которые им положены", – цитирует RNS
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По оценке властей, "несколько тысяч человек быстрее улучшат свои жилищные условия" досрочно. Ранее первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Артем Кирьянов отмечал, что программа реновации позволит за несколько лет вообще устранить очередь на улучшение жилищных условий, передает "Интерфакс"
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Член общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева со своей стороны заявляла, что сроки предоставления жилья очередникам могут сдвинуться из-за программы реновации. "Бюджет все-таки не резиновый. Фактически, улучшая условия одних людей за те же самые деньги, есть риск, что улучшение условий для других, стоящих в очереди уже долгие годы, отодвинется", – предупреждала она.
По словам Хуснуллина, срок эксплуатации домов, построенных в рамках реновации, составит 100 лет. "Планируем строить монолитные дома или панельные
, которые прошли модернизацию. Это современные серии, у которых срок эксплуатации сто лет. Мы повышенные стандарты комфортности утвердили, разработали альбом, в ближайшее время его опубликуем. Жилье будет более комфортным, чем сегодня" – цитирует чиновника РИАМО
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Хуснуллин пообещал, что власти будут "серьезно следить" за качеством домов. Контролем займется специальное подразделение Мосгорстройнадзора, передает ТАСС. "Мэром принято решение о том, что мы сделаем специальные лаборатории, докупим новое оборудование и будем внимательнейшим образом следить, чтобы жилье было качественным", – сказал заммэра. Он добавил, что "теоретически" недоделки могут появиться, но в случае нарушений застройщика будут наказывать. Отметим, что по опыту прошлых лет застройщики, как правило, отделываются только денежными и не самыми крупными штрафами.
Досрочное предоставление квартир очередникам предусматривает городской законопроект о дополнительных гарантиях
гражданам при реновации. 17 мая его должна рассмотреть Мосгордума. Согласно документу, очередникам будут предоставлены вне очереди новые квартиры с одновременным улучшением жилищных условий по нормам предоставления жилой площади и в зависимости от состава семьи. Между тем столичная прокуратура нашла ошибки в законопроекте о гарантиях и указала, что он нуждается в доработке
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Ведомство отметило, что федеральный закон, устанавливающий основы реновации, еще не принят. После его прохождения через Госдуму еще "может потребоваться значительная корректировка" уже закона города Москвы. Законопроект, в частности, не оговаривает правовых последствий голосования собственников за исключение из программы реновации на собрании многоквартирного дома.
Кроме того, в тексте неточно используются понятия из Жилищного кодекса: "общее собрание собственников" и "общее собрание". При этом использованы термины: "улучшенная отделка", "эстетическая функция", "современные панельные конструкции", "высокая энергоэффективность", "современные стандарты приспособления", "вариативность планировки", "минимизированный перепад" и другие.