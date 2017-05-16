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Московским очередникам обещают досрочно выдавать жилье по программе реновации
17 мая 2017 г. | Время публикации 08:59 | Последние изменения 10:15
Рубрики: Недвижимость, Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
Несколько тысяч столичных очередников получат квартиры раньше срока в рамках программы реновации. Такое обещание дал в эфире программы "Деловое утро" на НТВ заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Если в сносимых домах есть очередники, они не будут дожидаться очереди: они вне очереди получат квартиры по тем социальным нормативам, которые им положены", – цитирует RNS.

По оценке властей, "несколько тысяч человек быстрее улучшат свои жилищные условия" досрочно. Ранее первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Артем Кирьянов отмечал, что программа реновации позволит за несколько лет вообще устранить очередь на улучшение жилищных условий, передает "Интерфакс".

Член общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева со своей стороны заявляла, что сроки предоставления жилья очередникам могут сдвинуться из-за программы реновации. "Бюджет все-таки не резиновый. Фактически, улучшая условия одних людей за те же самые деньги, есть риск, что улучшение условий для других, стоящих в очереди уже долгие годы, отодвинется", – предупреждала она.

По словам Хуснуллина, срок эксплуатации домов, построенных в рамках реновации, составит 100 лет. "Планируем строить монолитные дома или панельные, которые прошли модернизацию. Это современные серии, у которых срок эксплуатации сто лет. Мы повышенные стандарты комфортности утвердили, разработали альбом, в ближайшее время его опубликуем. Жилье будет более комфортным, чем сегодня" – цитирует чиновника РИАМО.

Хуснуллин пообещал, что власти будут "серьезно следить" за качеством домов. Контролем займется специальное подразделение Мосгорстройнадзора, передает ТАСС. "Мэром принято решение о том, что мы сделаем специальные лаборатории, докупим новое оборудование и будем внимательнейшим образом следить, чтобы жилье было качественным", – сказал заммэра. Он добавил, что "теоретически" недоделки могут появиться, но в случае нарушений застройщика будут наказывать. Отметим, что по опыту прошлых лет застройщики, как правило, отделываются только денежными и не самыми крупными штрафами.

Досрочное предоставление квартир очередникам предусматривает городской законопроект о дополнительных гарантиях гражданам при реновации. 17 мая его должна рассмотреть Мосгордума. Согласно документу, очередникам будут предоставлены вне очереди новые квартиры с одновременным улучшением жилищных условий по нормам предоставления жилой площади и в зависимости от состава семьи. Между тем столичная прокуратура нашла ошибки в законопроекте о гарантиях и указала, что он нуждается в доработке.

Ведомство отметило, что федеральный закон, устанавливающий основы реновации, еще не принят. После его прохождения через Госдуму еще "может потребоваться значительная корректировка" уже закона города Москвы. Законопроект, в частности, не оговаривает правовых последствий голосования собственников за исключение из программы реновации на собрании многоквартирного дома.

Кроме того, в тексте неточно используются понятия из Жилищного кодекса: "общее собрание собственников" и "общее собрание". При этом использованы термины: "улучшенная отделка", "эстетическая функция", "современные панельные конструкции", "высокая энергоэффективность", "современные стандарты приспособления", "вариативность планировки", "минимизированный перепад" и другие.

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