Спикер Мосгордумы призвал "подчиниться" жителей сносимых домов, которые, в отличие от соседей, не хотят переезжать

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников призвал "подчиниться" тех жителей попавших под реновацию домов, которые оказались в меньшинстве в своем нежелании переезжать. Так он ответил на вопрос ведущей программы Hard Day's Night на телеканале "Дождь"
.
Шапошников привел в пример выборы депутатов: "Есть группа граждан, которые проголосовали за человека, который стал депутатом, а есть группа граждан, которая голосовала за другого кандидата, и он не стал депутатом. Вот что им делать?" Другой ведущий телеканала парировал: "А у нас депутат – это частная собственность, которая неприкосновенна?" В ответ спикер заявил, что "существует еще и общественный интерес".
Журналисты выразили сомнение, что общество стоит выше Конституции, но Шапошников призвал не мерить эти два понятия. "Это совершенно две разные вещи. Не надо ставить на весы общество и Конституцию, потому что Конституцию в итоге принимает общество через голосование", – сказал он. После того, как ведущие напомнили, что по Конституции частная собственность неприкосновенна, Шапошников задал вопрос: "А вы думаете, у нас в Конституции нет общественной собственности или общественного мнения?" Но когда один из ведущих попросил уточнить, в какой статье содержатся эти понятия, спикер отказался дискутировать на эту тему.
Когда журналист Павел Лобков в свою очередь напомнил, что Конституция не предусматривает иного отъема собственности кроме как через суд, Шапошников заявил, что "так и будет". Он напомнил, что законопроект о реновации
принят только в первом чтении, и не исключил, что предусмотренная в нем норма, по которой собственнику дается "на раздумья" только 60 дней, подвергнется коррекции. Он также добавил, что с принятием московского и федерального законов о реновации все остальные законы продолжают действовать, и права на судебную защиту "никто не отменял".
Комментируя митинг против закона о реновации
, прошедший 14 мая на проспекте Академика Сахарова, Шапошников выразил мнение, что "это не место для обсуждения закона", но добавил, что власти должны прислушаться. По его мнению, на митинг пришли люди с разными вопросами, не только противники реновации, и, возможно, власти "где-то что-то не подробно разъясняют".
К увеличению нагрузки
после застройки в процессе реновации Москва, по мнению спикера, готова, и "никто на старые коммуникации новые дома строить не будет". Помимо реновации речь зашла о сложной ситуации с дорогами
и инфраструктурой как грядущим летом, так и после реновации. По мнению Шапошникова, "права автомобилистов никоим образом не нарушаются", так как "сужение дороги не приводит к сужению прав".