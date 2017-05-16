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Компания "любителя русского искусства" снесла исторические дома в районе Остоженки
17 мая 2017 г. | Время публикации 10:56 | Последние изменения 11:19
Рубрики: Архитектура  
Сюжет: Список архитектурных потерь Москвы пополняется
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Moscow-Live.ru
В районе Остоженки, как и опасались градозащитники, начался снос исторических домов. 16 мая экскаваторы сломали двухэтажный дом Зиминой по адресу: Пожарский переулок, 3 и начали демонтаж доходного дома 1903 года постройки под номером 5/12, строение 1, сообщает движение "Архнадзор". Меньше недели назад представитель компании-застройщика уверяла, что речь идет о реставрации.

На месте обоих домов планируется построить шестиэтажное офисно-жилое здание с подземной парковкой площадью 5 тысяч квадратных метров. Фирма-застройщик принадлежит "меценату", "любителю русского искусства" и основателю фонда культуры "Екатерина" Владимиру Семенихину. В апреле департамент культурного наследия Москвы в ответ на обращение градозащитников заявил, что здания не имеют ценности и подлежат сносу, говорится в репортаже "Вестей".

В "Архнадзоре" сообщают, что, по некоторым сведениям, в 2010 году оба здания находились в перечне объектов, заявленных на государственную охрану, однако их отказались вносить в реестр. Главный архитектор компании-застройщика Татьяна Аверина уверяла журналистов, что новодела в Пожарском переулке не будет: "Это не новодел. Стена остается, выполняем реставрацию кирпичной кладки, реставрацию штукатурных деталей". В Мосгорнаследии сносы на Остоженке пока не прокомментировали.

"Проблема, однако, не в сносе памятников. Проблема, как и во всех подобных случаях, в сносе исторической среды, включая здания, которым было отказано в охранном статусе. Город сам лишает себя механизмов защиты исторической среды от семенихиных", – заключает "Архнадзор". Напомним, в майские праздники Москва лишилась усадьбы Неклюдовой на Малой Бронной, которую владельцы ранее обещали реконструировать. В Мосгорнаследии заявили, что снесенное здание не относилось к усадьбе и представляло собой руины. А в акте экспертизы вообще говорится, что дом относится к 1969 году постройки. Снос также угрожает усадебному дому XVIII века на Покровке, 36/1.

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