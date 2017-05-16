Прокуратура Москвы начала проверку в связи со сверхнормативным выбросом сероводорода Рубрики: Экология

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"В связи с превышением более чем в 50 раз концентрации сероводорода, зафиксированным 17 мая датчиками ПДК Мосэкомониторинга, прокуратура города организовала комплексную проверку с привлечением специалистов Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и МЧС России", – сообщила



Глава Минприроды России Сергей Донской поручил Росприроднадзору взять на контроль ситуацию с загрязнением воздуха в Капотне. Инспекторы Росприроднадзора уже работают на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "как предприятия, являющегося источником выбросов сероводорода в атмосферный воздух", говорится на



Ранее в пресс-службе завода заявили, что комплексная система экологического мониторинга МНПЗ не зафиксировала превышений по выбросам загрязняющих веществ в ночь на 17 мая. В столичном управлении МЧС данные Мосэкомониторинга объяснили неисправным датчиком. Экологические эксперты, на которых ссылается



В Мосэкомониторинге меж тем подтвердили сверхнормативное загрязнение воздуха сероводородом, но отметили, что концентрация неопасна для людей."В районе Капотня ночью было зафиксировано сверхнормативное загрязнения воздуха сероводородом, до уровня 0,8 мг/куб. м. По данным Всемирной организации здравоохранения, обратимая реакция у наиболее чувствительных групп населения (астматики и аллергики) может наблюдаться при концентрациях сероводорода на уровне 2,8 мг", – цитирует ТАСС сообщение службы.



По данным экологов, во всех остальных районах города отмечается низкий уровень загрязнения воздуха. В предстоящие сутки ожидаются метеоусловия, способствующие интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере. В Мосэкомониторинге отметили, что загрязненный фон отмечался на протяжении 11 часов. Максимальный уровень сероводорода фиксировался в 1:00: минимальная разовая предельно допустимая концентрация была превышена в 51,4 раза. Прокуратура Москвы начала комплексную проверку по сообщениям о многократном превышении предельно допустимой концентрации серводорода в Капотне. Ситуацией также озаботилось Минприроды. В Twitter хэштег "Капотне" вышел в топ. Мосэкомониторинг продолжает фиксировать превышение сероводорода в воздухе."В связи с превышением более чем в 50 раз концентрации сероводорода, зафиксированным 17 мая датчиками ПДК Мосэкомониторинга, прокуратура города организовала комплексную проверку с привлечением специалистов Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и МЧС России", – сообщила "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры Елена Россохина. В ходе проверки предстоит установить причины выброса вредных веществ, будут взяты пробы воздуха.Глава Минприроды России Сергей Донской поручил Росприроднадзору взять на контроль ситуацию с загрязнением воздуха в Капотне. Инспекторы Росприроднадзора уже работают на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "как предприятия, являющегося источником выбросов сероводорода в атмосферный воздух", говорится на сайте министерства . "В ходе проверки будет дана оценка состоянию газоочистного оборудования завода и соответствию экологическим требованиям проводимым на заводе работам по реконструкции", – отмечается в сообщении.Ранее в пресс-службе завода заявили, что комплексная система экологического мониторинга МНПЗ не зафиксировала превышений по выбросам загрязняющих веществ в ночь на 17 мая. В столичном управлении МЧС данные Мосэкомониторинга объяснили неисправным датчиком. Экологические эксперты, на которых ссылается "Интерфакс" , отмечают, что выявить причастность объекта к выбросам в атмосферу будет сложно, потому что зафиксировать их можно только в момент попадания вещества в воздух. Инспекторы на текущий момент анализируют косвенные признаки.В Мосэкомониторинге меж тем подтвердили сверхнормативное загрязнение воздуха сероводородом, но отметили, что концентрация неопасна для людей."В районе Капотня ночью было зафиксировано сверхнормативное загрязнения воздуха сероводородом, до уровня 0,8 мг/куб. м. По данным Всемирной организации здравоохранения, обратимая реакция у наиболее чувствительных групп населения (астматики и аллергики) может наблюдаться при концентрациях сероводорода на уровне 2,8 мг", – цитирует ТАСС сообщение службы.По данным экологов, во всех остальных районах города отмечается низкий уровень загрязнения воздуха. В предстоящие сутки ожидаются метеоусловия, способствующие интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере. В Мосэкомониторинге отметили, что загрязненный фон отмечался на протяжении 11 часов. Максимальный уровень сероводорода фиксировался в 1:00: минимальная разовая предельно допустимая концентрация была превышена в 51,4 раза.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 17 мая 2017 г. В МЧС назвали неисправным датчик, отметивший 51-кратное превышение уровня сероводорода в Капотне

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