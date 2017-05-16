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Прокуратура Москвы начала проверку в связи со сверхнормативным выбросом сероводорода
17 мая 2017 г. | Время публикации 14:42 | Последние изменения 15:26
Рубрики: Экология  
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Moscow-Live.ru
Прокуратура Москвы начала комплексную проверку по сообщениям о многократном превышении предельно допустимой концентрации серводорода в Капотне. Ситуацией также озаботилось Минприроды. В Twitter хэштег "Капотне" вышел в топ. Мосэкомониторинг продолжает фиксировать превышение сероводорода в воздухе.

"В связи с превышением более чем в 50 раз концентрации сероводорода, зафиксированным 17 мая датчиками ПДК Мосэкомониторинга, прокуратура города организовала комплексную проверку с привлечением специалистов Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и МЧС России", – сообщила "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры Елена Россохина. В ходе проверки предстоит установить причины выброса вредных веществ, будут взяты пробы воздуха.

Глава Минприроды России Сергей Донской поручил Росприроднадзору взять на контроль ситуацию с загрязнением воздуха в Капотне. Инспекторы Росприроднадзора уже работают на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "как предприятия, являющегося источником выбросов сероводорода в атмосферный воздух", говорится на сайте министерства. "В ходе проверки будет дана оценка состоянию газоочистного оборудования завода и соответствию экологическим требованиям проводимым на заводе работам по реконструкции", – отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-службе завода заявили, что комплексная система экологического мониторинга МНПЗ не зафиксировала превышений по выбросам загрязняющих веществ в ночь на 17 мая. В столичном управлении МЧС данные Мосэкомониторинга объяснили неисправным датчиком. Экологические эксперты, на которых ссылается "Интерфакс", отмечают, что выявить причастность объекта к выбросам в атмосферу будет сложно, потому что зафиксировать их можно только в момент попадания вещества в воздух. Инспекторы на текущий момент анализируют косвенные признаки.

В Мосэкомониторинге меж тем подтвердили сверхнормативное загрязнение воздуха сероводородом, но отметили, что концентрация неопасна для людей."В районе Капотня ночью было зафиксировано сверхнормативное загрязнения воздуха сероводородом, до уровня 0,8 мг/куб. м. По данным Всемирной организации здравоохранения, обратимая реакция у наиболее чувствительных групп населения (астматики и аллергики) может наблюдаться при концентрациях сероводорода на уровне 2,8 мг", – цитирует ТАСС сообщение службы.

По данным экологов, во всех остальных районах города отмечается низкий уровень загрязнения воздуха. В предстоящие сутки ожидаются метеоусловия, способствующие интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере. В Мосэкомониторинге отметили, что загрязненный фон отмечался на протяжении 11 часов. Максимальный уровень сероводорода фиксировался в 1:00: минимальная разовая предельно допустимая концентрация была превышена в 51,4 раза.
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