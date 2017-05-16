В МЧС назвали неисправным датчик, отметивший 51-кратное превышение уровня сероводорода в Капотне Рубрики: Экология

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В других районах Юго-Восточного округа ночью не отмечалось превышения уровня загрязняющих веществ. В пресс-службе Московского нефтеперерабатывающего завода заявили об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на своих объектах ночью. В столичном управлении МЧС "Интерфаксу" заявили, что датчик Мосэкомониторинга был неисправен. "Мобильная лаборатория ГУ МЧС России по Москве незамедлительно прибыла в указанный район, превышение показателей ПДК сероводорода не зафиксировано", – говорится на



В ночь на 14 мая Мосэкомониторинг зафиксировал 17-кратное превышение нормы концентрации сероводорода в районе Орехово-Борисово. Загрязнение атмосферы вечером и ночью было отмечено и в других районах столицы. В Выхино-Жулебино уровень сероводорода превысил норму в три раза, в Косино-Ухтомском – в 2,85 раза, в Царицыно – в 1,1 раза.



Позже стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод 14 мая остановил установку серы, прекратил прием нефти и сдачу продукции. Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин заявил, что на заводе произошла нештатная ситуация. На самом предприятии это опровергли, уточнив, что после ремонта на заводе продолжаются пусконаладочные работы. По данным компании, выбросов в атмосферу сероводорода не было.



В городском управлении МЧС подтвердили, что превышения ПДК вредных веществ в Капотне на тот момент не было. А разовое превышение ПДК в 1,04 раза по сероводороду 14 мая не оказывает значимых последствий для организма человека. Тем не менее Росприроднадзор возбудил административное дело о нарушении правил охраны атмосферного воздуха и начал по жалобам граждан внеплановую проверку завода, которая будет проходить в течение 20 дней.



Автоматическая станция Мосэкомониторинга зафиксировала резкий рост содержания сероводорода в воздухе ночью 17 мая в московском районе Капотня, сообщили "Интерфаксу" в учреждении. По его данным, в час ночи предельно допустимая минимальная разовая концентрация сероводорода в Капотне была превышена в 51,4 раза, в два часа ночи – в 38,93 раза. К шести утра предельно допустимая концентрация сероводорода снизилась и превышала норму уже в 2,9 раза.В других районах Юго-Восточного округа ночью не отмечалось превышения уровня загрязняющих веществ. В пресс-службе Московского нефтеперерабатывающего завода заявили об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на своих объектах ночью. В столичном управлении МЧС "Интерфаксу" заявили, что датчик Мосэкомониторинга был неисправен. "Мобильная лаборатория ГУ МЧС России по Москве незамедлительно прибыла в указанный район, превышение показателей ПДК сероводорода не зафиксировано", – говорится на сайте ведомства. Информация о неисправности передана в Мосэкомониторинг, будет проведена проверка.В ночь на 14 мая Мосэкомониторинг зафиксировал 17-кратное превышение нормы концентрации сероводорода в районе Орехово-Борисово. Загрязнение атмосферы вечером и ночью было отмечено и в других районах столицы. В Выхино-Жулебино уровень сероводорода превысил норму в три раза, в Косино-Ухтомском – в 2,85 раза, в Царицыно – в 1,1 раза.Позже стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод 14 мая остановил установку серы, прекратил прием нефти и сдачу продукции. Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин заявил, что на заводе произошла нештатная ситуация. На самом предприятии это опровергли, уточнив, что после ремонта на заводе продолжаются пусконаладочные работы. По данным компании, выбросов в атмосферу сероводорода не было.В городском управлении МЧС подтвердили, что превышения ПДК вредных веществ в Капотне на тот момент не было. А разовое превышение ПДК в 1,04 раза по сероводороду 14 мая не оказывает значимых последствий для организма человека. Тем не менее Росприроднадзор возбудил административное дело о нарушении правил охраны атмосферного воздуха и начал по жалобам граждан внеплановую проверку завода, которая будет проходить в течение 20 дней.



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