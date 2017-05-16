Москвичи назвали обогащение строительных фирм главной целью реновации

С 28 по 30 апреля в Москве был проведен опрос ВЦИОМ, посвященный программе реновации жилья. "Несмотря на ряд опасений, три четверти жителей предполагаемых районов реновации выступают за участие в программе", - сообщается на сайте
центра. Опрос затронул чуть более двух тысяч человек, притом что общее число жителей столицы, попадающих под реновацию, составляет 1,6 миллиона человек
. По телефону было опрошено 1200 жителей столицы старше 18 лет, еще 1000 жителей предполагаемых районов реновации были опрошены с помощью интервью по месту жительства.
Как выяснилось, о реновации слышали 97% горожан в целом и 98% непосредственно тех, кто живет в предполагаемых зонах действия программы. Большинство респондентов (61% опрошенных по всей Москве и 71% жителей предполагаемых зон реновации) называют программу актуальной и своевременной, однако основной целью инициаторов называют личное обогащение (37% и 25% соответственно), забота о людях (33% и 30% соответственно) располагается лишь на втором месте. Выгоду от реализации программы, по мнению респондентов, получит строительный бизнес (64% москвичей в целом и 50% жителей предполагаемых зон реновации) и только потом жители снесенных домов, которые переедут в новое жилье (39% и 41% соответственно).
Не поддерживают программу сноса пятиэтажек 16% москвичей в целом и 11% среди жителей предполагаемых зон реновации, а 12% и 10% соответственно пока не сформировали мнения на этот счет. Основными причинами своего неодобрения программы респонденты называют возможное ухудшение бытовых условий (48% горожан в целом и 54% жителей предполагаемых зон реновации), ухудшение условий жизни в районе (41% и 23% соответственно), непроработанность программы в целом (32% и 23% соответственно).
Несмотря на это, во ВЦИОМ заявляют, что среди москвичей в целом программу поддерживают 67%, а среди жителей предполагаемых зон реновации этот уровень составляет 75%. 51% горожан в целом и 61% жителей предполагаемых зон реновации отмечают необходимость замены пятиэтажек из-за их ветхости, 30% и 34% заявляют о низком уровне комфорта в пятиэтажках, а 41% и 31% соответственно надеются на улучшение жилищных условий при переезде в новостройки. При этом в самом материале акцент делается на поддержке программы реновации большинством москвичей, а данные, свидетельствующие о том, что интересы самих жителей отодвинуты на задний план, приводятся в самом конце пресс-выпуска.
Накануне заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что в рамках программы реновации несколько тысяч столичных очередников получат квартиры раньше срока
. При этом не исключено, что благодаря программе очередь на улучшение жилищных условий будет полностью ликвидирована, а срок эксплуатации домов, построенных в рамках реновации, составит 100 лет. Между тем мэр Москвы Сергей Собянин и глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев в течение одного дня сделали полностью противоположные высказывания
о судьбе квартир в многоэтажных домах, которые будут построены в рамках программы реновации. По словам градоначальника, часть этих квартир будет выставлена на продажу, тогда как его заместитель, напротив, пообещал, что новые дома предназначены исключительно для переселенцев.