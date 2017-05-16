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Москвичи назвали обогащение строительных фирм главной целью реновации
17 мая 2017 г. | Время публикации 12:03 | Последние изменения 12:48
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Global Look Press
С 28 по 30 апреля в Москве был проведен опрос ВЦИОМ, посвященный программе реновации жилья. "Несмотря на ряд опасений, три четверти жителей предполагаемых районов реновации выступают за участие в программе", - сообщается на сайте центра. Опрос затронул чуть более двух тысяч человек, притом что общее число жителей столицы, попадающих под реновацию, составляет 1,6 миллиона человек. По телефону было опрошено 1200 жителей столицы старше 18 лет, еще 1000 жителей предполагаемых районов реновации были опрошены с помощью интервью по месту жительства.

Как выяснилось, о реновации слышали 97% горожан в целом и 98% непосредственно тех, кто живет в предполагаемых зонах действия программы. Большинство респондентов (61% опрошенных по всей Москве и 71% жителей предполагаемых зон реновации) называют программу актуальной и своевременной, однако основной целью инициаторов называют личное обогащение (37% и 25% соответственно), забота о людях (33% и 30% соответственно) располагается лишь на втором месте. Выгоду от реализации программы, по мнению респондентов, получит строительный бизнес (64% москвичей в целом и 50% жителей предполагаемых зон реновации) и только потом жители снесенных домов, которые переедут в новое жилье (39% и 41% соответственно).

Не поддерживают программу сноса пятиэтажек 16% москвичей в целом и 11% среди жителей предполагаемых зон реновации, а 12% и 10% соответственно пока не сформировали мнения на этот счет. Основными причинами своего неодобрения программы респонденты называют возможное ухудшение бытовых условий (48% горожан в целом и 54% жителей предполагаемых зон реновации), ухудшение условий жизни в районе (41% и 23% соответственно), непроработанность программы в целом (32% и 23% соответственно).

Несмотря на это, во ВЦИОМ заявляют, что среди москвичей в целом программу поддерживают 67%, а среди жителей предполагаемых зон реновации этот уровень составляет 75%. 51% горожан в целом и 61% жителей предполагаемых зон реновации отмечают необходимость замены пятиэтажек из-за их ветхости, 30% и 34% заявляют о низком уровне комфорта в пятиэтажках, а 41% и 31% соответственно надеются на улучшение жилищных условий при переезде в новостройки. При этом в самом материале акцент делается на поддержке программы реновации большинством москвичей, а данные, свидетельствующие о том, что интересы самих жителей отодвинуты на задний план, приводятся в самом конце пресс-выпуска.

Накануне заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что в рамках программы реновации несколько тысяч столичных очередников получат квартиры раньше срока. При этом не исключено, что благодаря программе очередь на улучшение жилищных условий будет полностью ликвидирована, а срок эксплуатации домов, построенных в рамках реновации, составит 100 лет. Между тем мэр Москвы Сергей Собянин и глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев в течение одного дня сделали полностью противоположные высказывания о судьбе квартир в многоэтажных домах, которые будут построены в рамках программы реновации. По словам градоначальника, часть этих квартир будет выставлена на продажу, тогда как его заместитель, напротив, пообещал, что новые дома предназначены исключительно для переселенцев.
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