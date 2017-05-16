Москвичи назвали обогащение строительных фирм главной целью реновации

17 мая 2017 г. Московским очередникам обещают досрочно выдавать жилье по программе реновации

Улучшить жилищные условия раньше срока смогут несколько тысяч очередников, заявил заммэра Марат Хуснуллин. Срок эксплуатации домов, по его словам, составит 100 лет. Контролем качества займется специальное подразделение Мосгорстройнадзора.