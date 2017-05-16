Автоподставщики требовали оплатить ремонт часов, якобы разбитых при ДТП Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Автомобилисты Москвы / facebook.com



Лжепотерпевший прикидывался высокопоставленным чиновником и, угрожая водителю автомобиля, требовал возмещения ущерба от повреждения дорогостоящих часов, якобы разбитых в момент ДТП. После согласия на оплату ремонта преступник имитировал звонок в салон элитных часов и объявлял примерную стоимость ремонта – 300 тысяч рублей. После чего, ссылаясь на большую загруженность по работе, он уезжал с места происшествия, вызвав своего псевдопомощника – соучастника преступления, который получал деньги.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны четверо подозреваемых: двое оказались уроженцами Архангельской области, двое – уроженцами иностранного государства. У подозреваемых обнаружено и изъято 180 тысяч рублей, более 5 тысяч долларов США, разбитые наручные часы, являющиеся копией одной из элитных марок и поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. По месту жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны, банковские карты, личные записи, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанных.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество", трое подозреваемых заключены под стражу. Полиция устанавливает причастность мошенников к другим аналогичным преступлениям, пострадавших от действий указанных лиц просят обращаться по телефонам: 8-495-694-83-43 или 112.



Пешеходы также регулярно пытаются "стрясти денег" с водителей, сымитировав ДТП. Один из участников сообщества "Автомобилисты Москвы"



В столице задержана группа мошенников, которые имитировали ДТП и требовали оплатить ущерб от якобы разбитых часов элитной марки. Как сообщается на сайте столичного главка полиции , мошенники перегораживали обзор автомобилем, после чего один из преступников, получив условный сигнал, кидал в проезжающий автомобиль твердый предмет, который имитировал звук наезда на пешехода.Лжепотерпевший прикидывался высокопоставленным чиновником и, угрожая водителю автомобиля, требовал возмещения ущерба от повреждения дорогостоящих часов, якобы разбитых в момент ДТП. После согласия на оплату ремонта преступник имитировал звонок в салон элитных часов и объявлял примерную стоимость ремонта – 300 тысяч рублей. После чего, ссылаясь на большую загруженность по работе, он уезжал с места происшествия, вызвав своего псевдопомощника – соучастника преступления, который получал деньги.В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны четверо подозреваемых: двое оказались уроженцами Архангельской области, двое – уроженцами иностранного государства. У подозреваемых обнаружено и изъято 180 тысяч рублей, более 5 тысяч долларов США, разбитые наручные часы, являющиеся копией одной из элитных марок и поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. По месту жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны, банковские карты, личные записи, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанных.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество", трое подозреваемых заключены под стражу. Полиция устанавливает причастность мошенников к другим аналогичным преступлениям, пострадавших от действий указанных лиц просят обращаться по телефонам: 8-495-694-83-43 или 112.Пешеходы также регулярно пытаются "стрясти денег" с водителей, сымитировав ДТП. Один из участников сообщества "Автомобилисты Москвы" в Facebook накануне вечером снял на видеорегистратор пешехода, который "профессиональным движением бросился мне под машину и аккуратно улёгся перед ней, раскинув ноги и закрыв глаза". Автовладелец заявил, что машина ехала на зелёный сигнал светофора и остановилась перед ним, не дотронувшись."Когда я сел в машину и стал сдавать назад, тот сразу поднялся и снова как ни в чем не бывало встал также между дорогами в поисках новой жертвы", - пишет автомобилист.



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