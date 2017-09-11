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В центре Москвы задержали активистов с плакатами о французской революции
17 сентября 2017 г. | Время публикации 15:53
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
В воскресенье днем в центре Москвы были задержаны активисты "Революционной рабочей партии" (РРП), которые устроили одиночные пикеты с плакатами "Дело Парижской коммуны живет" и "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" возле здания посольства Франции, сообщает "ОВД-Инфо".

Представительница РРП рассказала порталу, что пикеты проводились в знак солидарности с бастующими французскими рабочими. У двух участников акции забрали паспорта, а затем их, по непонятной причине, доставили в визовый французский центр в Таганском переулке. Только оттуда их перевезли в ОВД "Якиманка".

"ОВД-Инфо" также называет имена задержанных активистов - это Денис Орлов и Вадим Воронцов. Информации о том, что конкретно послужило поводом для их задержания, к настоящему моменту нет.

Отметим, что Парижской коммуной называлось революционное правительство французской столицы, во главе которого стояли объединившиеся в коалицию социалисты, неоякобинцы и анархисты. Марксисты объявили Парижскую коммуну первым в истории примером диктатуры пролетариата. Затем коммуна стала символом государственной пропаганды в СССР.
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