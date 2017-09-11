В центре Москвы задержали активистов с плакатами о французской революции Рубрики: Общество

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Представительница РРП рассказала порталу, что пикеты проводились в знак солидарности с бастующими французскими рабочими. У двух участников акции забрали паспорта, а затем их, по непонятной причине, доставили в визовый французский центр в Таганском переулке. Только оттуда их перевезли в ОВД "Якиманка".



"ОВД-Инфо" также называет имена задержанных активистов - это Денис Орлов и Вадим Воронцов. Информации о том, что конкретно послужило поводом для их задержания, к настоящему моменту нет.



Отметим, что Парижской коммуной называлось революционное правительство французской столицы, во главе которого стояли объединившиеся в коалицию социалисты, неоякобинцы и анархисты. Марксисты объявили Парижскую коммуну первым в истории примером диктатуры пролетариата. Затем коммуна стала символом государственной пропаганды в СССР. В воскресенье днем в центре Москвы были задержаны активисты "Революционной рабочей партии" (РРП), которые устроили одиночные пикеты с плакатами "Дело Парижской коммуны живет" и "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" возле здания посольства Франции, сообщает "ОВД-Инфо" Представительница РРП рассказала порталу, что пикеты проводились в знак солидарности с бастующими французскими рабочими. У двух участников акции забрали паспорта, а затем их, по непонятной причине, доставили в визовый французский центр в Таганском переулке. Только оттуда их перевезли в ОВД "Якиманка"."ОВД-Инфо" также называет имена задержанных активистов - это Денис Орлов и Вадим Воронцов. Информации о том, что конкретно послужило поводом для их задержания, к настоящему моменту нет.Отметим, что Парижской коммуной называлось революционное правительство французской столицы, во главе которого стояли объединившиеся в коалицию социалисты, неоякобинцы и анархисты. Марксисты объявили Парижскую коммуну первым в истории примером диктатуры пролетариата. Затем коммуна стала символом государственной пропаганды в СССР.



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