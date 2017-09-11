МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе с сильным ветром Рубрики: Погода

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В связи с прохождением фронтальной зоны циклона в Москве ожидаются грозы и ливни. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.



В МЧС призвали горожан быть аккуратными и внимательными на дорогах, а на улице обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. "Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - подчеркнули в ведомстве. Столичное управление МЧС со ссылкой на прогнозы Росгидромета объявило о надвигающихся на Москву неблагоприятных погодных условиях. Как ожидается, ненастье накроет город в ближайшие 1-3 часа, но опасные метеоусловия сохранятся до конца воскресенья, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.В связи с прохождением фронтальной зоны циклона в Москве ожидаются грозы и ливни. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.В МЧС призвали горожан быть аккуратными и внимательными на дорогах, а на улице обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. "Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - подчеркнули в ведомстве.



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