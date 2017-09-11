NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
17
сентября
pda
Поиск
Архив

МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе с сильным ветром
17 сентября 2017 г. | Время публикации 16:00
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Столичное управление МЧС со ссылкой на прогнозы Росгидромета объявило о надвигающихся на Москву неблагоприятных погодных условиях. Как ожидается, ненастье накроет город в ближайшие 1-3 часа, но опасные метеоусловия сохранятся до конца воскресенья, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В связи с прохождением фронтальной зоны циклона в Москве ожидаются грозы и ливни. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.

В МЧС призвали горожан быть аккуратными и внимательными на дорогах, а на улице обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. "Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - подчеркнули в ведомстве.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
17.09.2017   20:46
1
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 17 сентября 2017 г. // Последняя новость 18:01
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>