Склад костей обнаружили в квартире на юго-востоке столицы

Москвич разместил в интернете объявление о продаже скелета дельфина: приехавшие к нему сотрудники полиции обнаружили в квартире настоящий склад костей, которые мужчина собирал "ради научного интереса". Об этом пишет "Московский комсомолец"
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Шокирующая находка была сделана на улице Юных Ленинцев после того, как мужчина вывесил в интернете объявление о продаже скелета дельфина. Под видом покупателей к нему пришли сотрудники правоохранительных органов, обнаружившие, что скелет дельфина висит у него в квартире прямо над потолком, а сама квартира оказалась похожа на склад человеческих костей: в углу одной из комнат стоял целый скелет.
28-летний Павел объяснил, что является биологом и коллекционирует кости из научного интереса. По его словам, он собирал кости в самых разных местах, включая Крым, где останки вымываются на берег. Кости изъяты на экспертизу: как пояснили в столичной полиции, мужчина мог собрать у себя дома кости криминального происхождения. Соседи утверждают, что биолог отличался некоторыми странностями, как и его умершая тетя, оставившая ему квартиру.
Находки костей в столице не редкость: в прошлом году пакет с человеческими костями был обнаружен на территории строящегося центра ФСБ
: как выяснилось, кости пролежали в земле от года до трех лет. А в сентябре 2014 года кости оказались разбросаны по проезжей части
на Петровском бульваре.