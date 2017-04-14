Склад костей обнаружили в квартире на юго-востоке столицы

20 июля 2016 г. Пакет с черепами и костями выкопали на территории центра ФСБ

Два черепа и девять костей в полиэтиленовом пакете обнаружили во время строительных работ на территории ФГУП НТЦ "Атлас" на улице Образцова. Кости пролежали в земле от года до трех лет, выясняется причина смерти.