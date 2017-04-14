Эксперт рассказала, как в Британии провалился проект реновации, схожий с московским

Глава центра российской культуры в Лондоне Pushkin House и сооснователь Московского общества защиты архитектуры Клем Сесил заметила сходство московской программы реновации жилья с неудачным британским проектом по обновлению рабочих кварталов. Этот проект рассорил между собой соседей, привел к образованию пустырей и упадку жилых районов, пишет специалист в колонке для Русской службы ВВС
.
Программа Pathfinder была предложена бывшим британским вице-премьером Джоном Прескоттом в 2002 году. Она затрагивала сотни тысяч так называемых "террас" в нескольких городах Англии. Это малоэтажные типовые дома для семей рабочих, построенные рядами стена к стене. Их планировалось заменить более крупными домами с гаражами и садами с расчетом на более обеспеченных покупателей.
Из-за неэффективности местных властей, отсутствия общественного обсуждения и вала судебных исков от жителей программу заморозили, потратив на нее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Выселенные и законсервированные районы пришли в упадок. "Как показывает опыт проекта Pathfinder, девелоперы – будь то государство или частные инвесторы – зачастую хотят получить для застройки просторные, удобные прямоугольные территории. В результате под снос безжалостно идет все, что оказывается у них на пути, без оглядки на ущерб для остального района", – заключает Сесил.
Отметим, что москвичи опасаются именно бездумного сноса, а по предложенному властями законопроекту
сносить можно будет фактически любые постройки в зоне реновации. Первое чтение законопроекта намечено на 20 апреля. 19 апреля главы районных управ встретятся с москвичами, чтобы обсудить "ключевые принципы" программы. В управах также открылись информационные центры
, где жителям обещают рассказать о формировании предварительного перечня домов под снос и деталях голосования. Впрочем, горожане в соцсетях недоумевают, как консультанты могут ответить на все интересующие жителей вопросы, если законопроект о реновации еще не принят и даже власти ограничиваются только общими комментариями.