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Эксперт рассказала, как в Британии провалился проект реновации, схожий с московским
18 апреля 2017 г. | Время публикации 16:25
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос московских хрущевок
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Moscow-Live.ru
Глава центра российской культуры в Лондоне Pushkin House и сооснователь Московского общества защиты архитектуры Клем Сесил заметила сходство московской программы реновации жилья с неудачным британским проектом по обновлению рабочих кварталов. Этот проект рассорил между собой соседей, привел к образованию пустырей и упадку жилых районов, пишет специалист в колонке для Русской службы ВВС.

Программа Pathfinder была предложена бывшим британским вице-премьером Джоном Прескоттом в 2002 году. Она затрагивала сотни тысяч так называемых "террас" в нескольких городах Англии. Это малоэтажные типовые дома для семей рабочих, построенные рядами стена к стене. Их планировалось заменить более крупными домами с гаражами и садами с расчетом на более обеспеченных покупателей.

Из-за неэффективности местных властей, отсутствия общественного обсуждения и вала судебных исков от жителей программу заморозили, потратив на нее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Выселенные и законсервированные районы пришли в упадок. "Как показывает опыт проекта Pathfinder, девелоперы – будь то государство или частные инвесторы – зачастую хотят получить для застройки просторные, удобные прямоугольные территории. В результате под снос безжалостно идет все, что оказывается у них на пути, без оглядки на ущерб для остального района", – заключает Сесил.

Отметим, что москвичи опасаются именно бездумного сноса, а по предложенному властями законопроекту сносить можно будет фактически любые постройки в зоне реновации. Первое чтение законопроекта намечено на 20 апреля. 19 апреля главы районных управ встретятся с москвичами, чтобы обсудить "ключевые принципы" программы. В управах также открылись информационные центры, где жителям обещают рассказать о формировании предварительного перечня домов под снос и деталях голосования. Впрочем, горожане в соцсетях недоумевают, как консультанты могут ответить на все интересующие жителей вопросы, если законопроект о реновации еще не принят и даже власти ограничиваются только общими комментариями.
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