Эксперт рассказала, как в Британии провалился проект реновации, схожий с московским

18 апреля 2017 г. Информцентры программы реновации открылись во всех столичных управах

Центры, открывшиеся в управах районов, призваны помочь жителям пятиэтажек сделать осознанный выбор о включении либо невключении домов в программу реновации. Между тем спрос на пятиэтажки в сфере недвижимости значительно упал.