]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
19
апреля
pda
Поиск
Архив

Москвичей предложили штрафовать за "потребительский экстремизм"
18 апреля 2017 г. | Время публикации 19:32
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Жителей столицы могут начать штрафовать за неподтвердившиеся жалобы на предпринимателей, если городское правительство одобрит соответствующую инициативу, предложенную сегодня уполномоченным по защите прав московских предпринимателей Михаилом Вышегородцевым. По его мнению, наказывать нужно и представителей органов контроля, не проверяющих обоснованность жалоб и не препятствующих "потребительскому экстремизму".

"Уже были внесены изменения, которые запрещают надзорным органам реагировать на "анонимки", но мы предлагаем идти дальше. В своем докладе мэру и правительству Москвы мы предлагаем, и надеемся, что нас поддержит прокуратура, чтобы заявитель, если после проверки факты по его жалобе не подтверждаются, подвергался административному штрафу в связи с тем, что организовал множество неудобств бизнес-структуре", - цитирует Вышегородцева агентство "Москва".

Конкретных данных о негативных последствиях от неподтвердившихся жалоб, а также о масштабах явления столичный бизнес-омбудсмен не озвучил.

Отметим, что на "потребительский экстремизм" в Москве регулярно жалуются компании-застройщики. Один из самых громких подобных случаев произошел в прошлом году в Тимирязевском районе. Компания "Ларус Капитал" из-за жалоб местных жителей не могла начать возведение жилого дома возле парка "Дубки", а ее строительная техника простаивала без дела. Спустя несколько месяцев конфликта девелопер подал на активистов в суд, потребовав взыскать с них 525 тысяч рублей.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Застройщик дома возле парка "Дубки" подаст иск на активистов
18 апреля 2016 г.
Застройщик дома возле парка "Дубки" подаст иск на активистов
Гендиректор "Ларус Капитал" заявил, что компания несет большие убытки из-за вынужденного простоя техники. Он уверен, что в протестах участвует массовка, собранная для "зарабатывания очков" перед грядущими выборами.
26 января 2017 г.
13 января 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.04.2017   0:52
0
20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>