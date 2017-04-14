Москвичей предложили штрафовать за "потребительский экстремизм"

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Гендиректор "Ларус Капитал" заявил, что компания несет большие убытки из-за вынужденного простоя техники. Он уверен, что в протестах участвует массовка, собранная для "зарабатывания очков" перед грядущими выборами.

26 января 2017 г. УФАС вступилось за малый и средний бизнес, который отсекают от торговли в метро