Москвичей предложили штрафовать за "потребительский экстремизм"

Жителей столицы могут начать штрафовать за неподтвердившиеся жалобы на предпринимателей, если городское правительство одобрит соответствующую инициативу, предложенную сегодня уполномоченным по защите прав московских предпринимателей Михаилом Вышегородцевым. По его мнению, наказывать нужно и представителей органов контроля, не проверяющих обоснованность жалоб и не препятствующих "потребительскому экстремизму".
"Уже были внесены изменения, которые запрещают надзорным органам реагировать на "анонимки", но мы предлагаем идти дальше. В своем докладе мэру и правительству Москвы мы предлагаем, и надеемся, что нас поддержит прокуратура, чтобы заявитель, если после проверки факты по его жалобе не подтверждаются, подвергался административному штрафу в связи с тем, что организовал множество неудобств бизнес-структуре", - цитирует Вышегородцева агентство "Москва"
.
Конкретных данных о негативных последствиях от неподтвердившихся жалоб, а также о масштабах явления столичный бизнес-омбудсмен не озвучил.
Отметим, что на "потребительский экстремизм" в Москве регулярно жалуются компании-застройщики. Один из самых громких подобных случаев произошел в прошлом году в Тимирязевском районе. Компания "Ларус Капитал" из-за жалоб местных жителей не могла начать возведение жилого дома возле парка "Дубки", а ее строительная техника простаивала без дела. Спустя несколько месяцев конфликта девелопер подал на активистов в суд
, потребовав взыскать с них 525 тысяч рублей.