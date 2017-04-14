Скандальную свалку в Печатниках, которую дважды "ликвидировали" власти, оставят догнивать под грунтом

12 января 2017 г. Полиция и приставы отмахиваются от гигантской свалки в Печатниках

Скандальная несанкционированная свалка на берегу Москвы-реки нанесла ущерб экосистеме города на, минимум, 300 миллионов рублей. Однако полиция до сих пор отказывается возбудить по факту уголовное дело.