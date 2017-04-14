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Скандальную свалку в Печатниках, которую дважды "ликвидировали" власти, оставят догнивать под грунтом
18 апреля 2017 г. | Время публикации 08:00 | Последние изменения 11:00
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Народный Совет района Печатники
Скандальную нелегальную свалку в Печатниках, об "устранении" которой не раз рапортовали власти, не будут полностью ликвидировать. Вместо этого ее решено переоборудовать, что обойдется столичному бюджету в 2 миллиарда рублей. Об этом пишет муниципальный депутат Владислав Третьюхин на портале "Народного совета района Печатники", ссылаясь на конкурсную документацию.

Согласно тендеру, размещенному на портале госзакупок, свалку планируется "локализовать" и "реабилитировать". 15 процентов мусора вывезут на полигон твердых бытовых отходов "Кучино", остальное переместят в пределах свалки и завалят чистым грунтом. В итоге свалка станет полигоном, где "отходы будут догнивать годами", пишет депутат.

Жидкие продукты разложения отходов будут очищаться на Курьяновской станции аэрации. Смета также предусматривает создание противофильтрационного экрана, систему вывода биогазов и сбора фильтратов. При этом экологически опасный биогаз, судя по документам, будет выводиться в атмосферу: его фильтрация сметой не предусмотрена. Ничего не говорится и о биологической рекультивации земель. В техническом задании есть лишь такой пункт, как "планировка поверхности, подготовка почвы и посев газона".

Запах гниющих отходов будут "дезодорировать": в документах фигурирует автоматизированный комплекс нейтрализации запаха, системы дезодорирования самосвалов и даже "мобильная пушка" подавления запахов. На проект выделяется 2,2 миллиарда рублей, причем сметы на сумму больше 240 миллионов рублей отсутствуют. "По всей видимости, эту сумму предполагается использовать как прибыль (или откат?) для победившей в тендере компании", – предположил Третьюхин. Раньше власти Печатников оценивали ликвидацию свалки в 300 миллионов рублей и утверждали, что таких денег у них нет.

Нелегальная свалка портит жизнь району Печатники с 2012 года. Управа и полиция долгое время закрывала на нее глаза, поэтому к 2015 году, когда проблему начали освещать СМИ, на пяти гектарах образовалось уже около двух миллионов кубометров мусора. Представители "Единой России" по меньшей мере дважды на словах ставили себе в заслугу "ликвидацию" свалки, но в действительности горы отходов остались на месте. Впрочем, по документам судебных приставов свалка числится уничтоженной, что позволяет правоохранителям отмахиваться от жалоб местных жителей.
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