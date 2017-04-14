Информцентры программы реновации открылись во всех столичных управах

Информационные центры программы реновации открылись в управах всех районов столицы. Как сообщается на портале
мэра и правительства столицы, задача центров - помочь жителям пятиэтажек сделать осознанный выбор о включении либо невключении своих домов в программу реновации.
Консультанты информационных центров расскажут о принципах формирования предварительного перечня домов, которые могут войти в программу, деталях голосования жителей в "Активном гражданине" и в центрах "Мои документы", а также ответят на другие часто задаваемые вопросы. Центры работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 (обед с 14:00 до 15:00), а также в субботу с 10 до 14 часов.
Между тем в связи с грядущим переселением из пятиэтажек продажи квартир в них практически встали. Как пишут "Ведомости"
, воодушевленные обещаниями Собянина продавцы начали повышать цены, но покупатели не спешат приобретать такие квартиры – их перспектива не ясна, а за сопоставимые суммы они могут купить качественное жилье в новостройках. По словам риелторов, по некоторым квартирам за последние недели не раздается ни одного звонка. Кроме того, часть собственников передумали продавать квартиры, чтобы дождаться от города нового жилья. А часть покупателей переориентируется на новостройки в новой Москве и территориях за МКАД. Банки также не готовы иметь дело с хрущевками из-за проблем с изменением предмета залога.
Накануне правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала
законопроект о реновации московских хрущевок, предложив при этом уточнить понятие "реновация" и "возможность определения" столичными властями случаев, когда нужно учитывать мнение горожан по поводу программы. Также в правительстве считают необходимым проработать, на каких основаниях жилье в сносимых домах будет переходить в собственность города; как переселять из ипотечных квартир, как должны "соотноситься" прекращение права собственности москвичей на старые квартиры и возникновение права собственности на новые.
Противники документа намерены подать письма против реновации в приемную Госдумы, отмечая, что законопроект дает столичным властям широкие полномочия
для сноса домов и значительно ускоряет процессы выселения людей, демонтажа домов и нового строительства. Власти уверяют, что все будет происходить только по желанию жителей хрущевок, но в законопроекте не оговаривается
, как будет учитываться мнение жителей. Не прописано в нем и право собственников отказаться от сноса дома и принцип выбора кварталов под снос. Многих настораживает и то, что в некоторых случаях законопроект разрешает возводить новые дома без соблюдения технических, санитарно-эпидемиологических и пожарных требований. А девелоперы смогут начинать работы до экспертизы проекта и выдачи разрешения на строительство.