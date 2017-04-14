Ярмарки и оригинальные аттракционы откроются в парке "Остров мечты"

15 марта 2017 г. Мост от парка "Остров мечты" через Москву-реку начнут строить в следующем году

По словам Хуснуллина, в следующем году планируется начать строительство одного из мостов, который соединит район ЗИЛ с Варшавским шоссе. Еще один мост соединит строящийся парк "Остров мечты" со 2-ым Южнопортовым проездом.