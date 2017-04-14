Ярмарки и оригинальные аттракционы откроются в парке "Остров мечты"

На территории парка "Остров мечты", строительство которого ведется в Нагатинской пойме, появятся зоны отдыха с персонажами из отечественных мультфильмов и оригинальные аттракционы. В прогулочной зоне появятся улицы с фасадами домов Рима и Лондона, а также будут организованы ярмарки сезонных продуктов. Об этом в интервью порталу M24.ru
рассказал руководитель проекта Константин Голубев.
В самом парке отдыха будут созданы уникальные аттракционы "Путешествие в таинственное подземелье", "Назад в будущее", "Отель Трансильвания". "Полет в мир динозавров". Их сделают по технологии "летающий театр": зрителей посадят в кресло, прикрепленное к плавающей платформе напротив огромного сферического экрана высокого разрешения, затем кресло поднимут, и человек окажется погруженным в атмосферу экрана. Также в парке будут предусмотрены зоны с персонажами из отечественных мультфильмов, герои мультфильмов "Отель Трансильвания", "Черепашки-ниндзя", "Смурфики"
и "Hello Kitty". Стоимость разового посещения парка аттракционов составит от полутора тысяч рублей. На эту сумму дети и взрослые смогут посетить все аттракционы. Также будет действовать скидочная программа для многодетных матерей, пенсионеров и группового посещения.
Существенным плюсом нового парка должна стать его включенность в черту города, чтобы горожане смогли приезжать в парк по выходным. "Нам бы хотелось, чтобы они чувствовали себя здесь, как на городском курорте, поэтому предложим не только аттракционы, но и поход в кинотеатр, отдых в ландшафтном парке на берегу Москвы-реки, шопинг, прогулки по набережной и даже яхтенный спорт", - заявил Голубев. Транспортную доступность планируется обеспечить за счет строящегося участка автодороги, продолжающей Симоновскую набережную и возведения пешеходного надземного перехода
от станции метро "Технопарк" к входу в парк. Переход планируется оснастить бегущими дорожками-траволаторами, а внутри парка будут ходить экологические трамвайчики. Проблему парковки планируется решить за счет пристроенной наземной и подземной автостоянки на 3800 машино-мест.
За пределами основной территории парка аттракционов появится прогулочная зона площадью около 32 гектаров. Там будут зоны активного отдыха, например, веревочный "Панда парк", площадки для занятий йогой, а также зоны спокойного отдыха на берегу Москвы. В рамках работ планируется благоустроить набережную и организовать зоны променада. В крытой зоне городского променада будут улицы с фасадами известных зданий Европы и Америки, чтобы посетители, попав в наш парк, ощутили атмосферу европейских и американских городов. Там появится зона Испании с фасадами испанских зданий, зона Рима с Колизеем, зоны Лондона и современной Америки с фасадами домов в стиле хай-тек. Всего будет возведено 60 архитектурных фасадов.
Также рассматривается возможность реконструкции Южного порта, чтобы после открытия парка к причалу приходили речные трамвайчики от Киевского вокзала. Кроме того, в прогулочной зоне парка могут открыться ярмарки сыра, меда и других сезонных продуктов. А зимой там могут работать ярмарки мастеров. Открыть парк для посетителей планируют в конце 2018 года
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